Зеленский: российский дрон, ударивший по ЧАЭС, нес 50 кг взрывчатки

Дрон страны-террористки России, попавший 14 февраля в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции, нес в себе 50 кг взрывчатки. Ответные действия являются безумной позицией РФ.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. По его словам, РФ не заинтересована в окончании войны.

"Это был модифицированный дрон из 50 кг взрывчатки", – сказал украинский лидер.

Также он отметил, что разговаривал с президентом США относительно атомной энергетики.

"Мы недавно говорили с Трампом об атомной энергетике и крупнейшей станции Европы – нашей Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. А РФ ответила, запустив дрон по Чернобыльскому "саркофагу". И это не только безумие, а позиция РФ", – подчеркнул гарант.

Он добавил, что страна, которая наносит такие удары, не стремится к миру и не хочет заканчивать развязанную ею войну.

Напомним, ночью 14 февраля российский дрон попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. На объекте начался пожар существенные повреждения. В МАГАТЭ также подтвердили атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, после попадания вражеского БПЛА в укрытие ЧАЭС там может произойти утечка радиоактивных веществ. Следует заметить, что первому саркофагу Чернобыльской станции, построенному сразу после аварии, скоро исполнится 40 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!