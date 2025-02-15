На ЧАЭС после удара российского дрона может произойти утечка радиации: главный инженер АЭС объяснил ситуацию

В результате удара вражеского дрона 14 февраля, на ЧАЭС может произойти утечка радиоактивных веществ. В частности, после попадания российского БПЛА укрытие, которому уже несколько десятков лет перестало выполнять свои функции.

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Об этом рассказал главный инженер станции Александр Титарчук, передает "Укринформ". По его словам, на сегодняшний день ситуация остается под контролем и увеличение радиационного фона не фиксируется.

"Укрытие (ЧАЭС. – Ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", – отметил Титарчук.

Он добавил, что первому саркофагу Чернобыльской станции, который был построен сразу после аварии, скоро исполнится 40 лет. Эта металлическая конструкция покрывает разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и изолирует радиацию.

По словам главного инженера станции, если бы российский дрон попал метров 15 в сторону, "то была бы радиационная авария другой совсем категории" и последствия могли быть гораздо хуже.

В настоящее время специалисты занимаются разработкой проекта восстановления укрытия. Титарчук отметил, что на это уйдет несколько месяцев.

Напомним, во время атаки ночью 14 февраля дрон страны-террористки попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На объекте начался пожар, есть значительные повреждения. По словам Владимира Зеленского, укрытие было повреждено дроном с фугасной боевой частью.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что БПЛА, атаковавший саркофаг на Чернобыльской АЭС, шел на высоте 85 метров. Радары не могли его зафиксировать, это свидетельствует о том, что атака была целенаправленной.

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