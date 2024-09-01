Большинство европейских стран, которые передавали Украине оружие, не запрещают применять его для нанесения ударов по территории России. Однако этот вопрос до сих пор не решено исключительно из-за позиции Соединенных Штатов.

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Во всем западном оружии есть компоненты, представленные США, поэтому последнее слово о нанесении ударов по РФ остается за Вашингтоном. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

По его словам, отдельные европейские страны не запрещают использовать предоставленное ими вооружение для ударов по российской территории. Однако источником этой позиции являются США.

"Если, например, мы принимаем какой-то вид вооружения, то для того, чтобы достичь договоренности нужно, чтобы согласие дали по процедурным вопросам НАТО все участвующие в сборе этого оружия. Если Storm Shadow – то это Франция и Великобритания. Если SCALP, то это Германия, Франция, Великобритания, но надо иметь в виду, что все это оружие у него есть компоненты, представленные Соединенными Штатами Америки", – сказал Бессмертный.

Также он добавил, что если позиция США ограничивать или давать определенное разрешение, то большинство западных стран будут занимать точно такую ​​позицию. Поэтому на сегодняшний день вопрос не решен именно в Вашингтоне. В то же время если посмотреть на соглашения по поставкам западных вооружений, то там нигде запрета нет.

"Запрет носит такой устный характер, более того, как мы помним уже историю, то в отдельных случаях, по отдельным секторам разрешалось, в частности, в районе Харьковского сектора были достигнуты договоренности относительно того, что украинские вооруженные силы могут наносить удар по территории противника", – объяснил Бессмертный.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб высказался за снятие всех ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Эти ограничения абсурдны, ведь Россия ведет незаконную агрессивную войну, нарушая все международные нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары предоставленным оружием вглубь территории России. Однако так и не смогли договориться об этом. В результате каждая страна сама будет решать, давать ли разрешение Украине применение своего оружия по территории РФ.

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