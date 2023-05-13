Историческая победа противовоздушной обороны ВС Украины в небе над Россией!

Видео дня

В одном бою, в блестяще организованной засаде, украинская зенитно-ракетная система уничтожила сразу четыре российских боевых машины! Сбит новейший российский истребитель Су-35С, бомбардировщик Су-34 и два вертолета Ми-8!

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Судячи з оприлюдненого відео усі ці цілі йшли на значній висоті і були раптово знищені зенітними ракетами великої дальності, не встигнувши здійснити протиракетний маневр. Ракети вражали російські літаки та гелікоптери з носової частини, тому росіяни розповсюджують інформацію, що усі екіпажі знищено, ніхто не встиг вистрибнути після потужного ураження у район кабіни.

Вартість найсучаснішого російського серійного Су-35С за експортним контрактом з Китаєм складає 104 мільйони доларів за один літак, тобто за наявними експортними цінами у бою знищено російську бойову техніку на суму приблизно 200 мільйонів доларів. Також знищені пілоти, підготовка яких не тільки дорого коштує, але й вимагає багатьох років.

Останній раз такі втрати у одному бою російська авіація зазнала 30 липня 1970-го року. Тоді авіація Ізраілю провела операцію "Рімон-20", у ході якої в одному бою було знищено одночасно 4 російських винищувача Міг-21, 3 пілоти були ліквідовані, ще один Міг було пошкоджено. Ізраїльтяни втрат у літаках та пілотах не мали, один їхній винищувач також було пошкоджено.

Тепер ЗСУ вписали в світову історію свій унікальний подвиг.

Російська авіація бомбила безкарно українські міста, села, мости, інші цивільні об'єкти на півночі України безкарно, російські повітряні терористи зносили усе без спротиву, без розбору атакували мирні оселі, вбивали старих та дітей.

Але тепер проведена успішна контратака, і ворог раптово уражений у повітрі на Брянською областю. Тепер росіяни втратили панування у повітрі над Брянщиною. Цей бій значно обмежить терористичні дії російською авіації.

І привіт Міноборони РФ та генералу Коношенкову, які вже багато разів "повністю знищили українську ППО", і юродивим російським "воєнкорам", які вже 15 місяців погрожують, як вони, сидячи у кріслах у Москві "отомстим и убьем".

Слава Україні.