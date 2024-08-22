'Историческое событие': правозащитница объяснила, что даст Украине ратификация Римского статута

Украина ратифицировала Римский статут, что явилось важным событием для международного правосудия. При этом 98% преступлений, совершенных российскими войсками, будут расследоваться государственными судами.

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О значении этой ратификации и перспективах правосудия в новом выпуске OBOZ.TALK рассказала правозащитница Александра Матвийчук. Она отметила, что, независимо от того, ратифицировала ли Римский статут Россия, Международный уголовный суд (МУС) будет расследовать преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Это решение не изменяет принципиальную сущность международного правосудия.

"Если российские граждане совершают преступления на территории Украины, то Международный уголовный суд будет их за это преследовать", – сказала она.

Правозащитница напомнила, что первое публичное заявление в парламент с призывом ратифицировать Римский статут состоялось в феврале 2014 года. Это произошло после расстрела мирных митингующих на Майдане, когда государственные органы власти не защищали права человека, а, наоборот, пытались подавить мирный протест.

"Для нас тогда, для волонтеров Евромайдана SOS, ратификация Римского статута – это было такое понимание, что в будущем любая власть, независимо от ее цвета и оттенков, никогда, никогда не позволит себе просто расстреливать безоружных людей в центре столицы. Потому что она будет знать, что если правосудие нельзя достичь внутри страны, то есть международный суд", – пояснила она.

По словам Матвийчук, хотя международное правосудие обычно длительное, расследование уже дало результаты: МУС выдал шесть ордеров на арест, включая ордера на президента России Владимира Путина и других чиновников за преступления, совершенные против Украины. Это поразительный результат, если учесть, что расследование было открыто только в марте 2022 года.

Она также отметила, что Офис генерального прокурора Украины активно сотрудничает с международными организациями, чтобы обеспечить эффективное расследование преступлений. Даже без такого сотрудничества МУС все равно проводил бы расследование, но эта помощь важна для более быстрого и качественного процесса. Иностранные коллеги, правозащитники, также помогают, и многие включены, потому что украинская система столкнулась с беспрецедентным количеством преступлений.

"И я очень рада этому вопросу, потому что мы говорим об историческом событии, о ратификации Римского статута", – подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что 98% преступлений, совершенных российскими войсками, будут расследоваться национальными судами. Поэтому важно, чтобы национальное следствие было качественным и эффективным. На сегодняшний день Офис генерального прокурора расследует 136 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, но нет никакого производства по преступлениям против человечности.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Верховная Рада приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что является одним из требований для вступления в ЕС. Он определяет порядок работы суда, а также то, какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Ратификация Римского статута позволит Украине более эффективно наказывать россиян за их военные преступления. А пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа к Целевому фонду МУС и повысит шанс получения компенсации.

Украина получит влияние и права в Международном уголовном суде.

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