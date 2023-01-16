''История повторяется'': в сети сравнили снимок из Варшавы во время Второй мировой и фото из разбомбленной квартиры в Днепре

Российские террористы ничем не отличаются от немецких фашистов. У них одинаковые методы ведения войны: сегодня российские захватчики, как и нацисты, разрушают мирные города и убивают гражданских людей.

Видео дня

В сети сравнили фото, сделанное в Варшаве после масштабных бомбардировок города немецкими фашистами, и фото из Днепра, сделанное после ракетной атаки российских оккупантов на жилмассив 14 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фотографию из далеких страшных 40-х годов прошлого века и современную фотографию новой войны, которую ведут новые нацисты, обнародовали в Telegram-канале Мемориал.ua.

"Первое фото сделано в Варшаве во время Второй мировой войны. А второе фото навсегда запечатлеется в сердце украинцев. Это фотография кухни тренера по боксу Михаила Кореновского. Мужчина погиб 14 января во время российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Его жена осталась вдовой, а дочери сиротами", – говорится в сообщении.

На обеих фотографиях изображена разбитая обстрелами извергов кухня мирных жителей.

"История повторяется. Кухня, символ домашнего уюта и покоя, в мгновение ока превратилась в руины и место боли", – отметили в комментарии к коллажу.

Нацисты разрушали Варшаву методично и настойчиво, как теперь рашисты делают это с Харьковом, Херсоном, как поступили с Мариуполем и пытаются сделать с Днепром.

В архивах можно найти много фотографий Варшавы, сделанных после фашистских атак. Среди них есть одна фотография, которая также перекликается с современным фото из Днепра. На ней изображен мальчик, сидящий на руинах своего разрушенного фашистами дома.

И фотография 23-летней днепрянки Анастасии Швец на развалинах собственной квартиры. Несколько часов Анастасия провела так, ожидая спасателей. Под завалами оставались ее родители, и она не знала, что с ними. О том, что они погибли, она узнала уже в больнице.

Напомним: Анастасия Швец, сфотографированная 14 января 2023 года на руинах дома в Днепре, незадолго до удара потеряла на войне любимого.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители девушки, чудом выжившей среди развалин в Днепре, погибли. Их тела только в понедельник, 16 января, извлекли из-под завалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!