'История сопротивления и уникальные кадры операций': Движение сопротивления ССО презентовало новый календарь-справочник. Видео

К четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения Движение сопротивления Сил специальных операций представило календарь-справочник на 2026 год. На каждой его странице рассказывается об отдельных историях сопротивления.

Календарь символически начинается с 24 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале ССО.

"В этой экзистенциальной войне мы ведем летопись собственной выносливости, где 2026 год становится годом новых свершений. Отсчет календаря символически начинается с 24 февраля – даты начала полномасштабного и тотального сопротивления украинцев оккупационным войскам", – отмечают в Движении сопротивления.

В сообщении добавляют, что 2026 год отмечается новыми свершениями в "летописи собственной выносливости". Нынешний календарь содержит несколько нововведений. В него впервые добавили перечень государственных праздников и памятных дат, которые подчеркивают историческую преемственность борьбы украинцев.

Кроме того, на каждой странице размещен QR-код, просканировав который можно посмотреть видео с историями сопротивления и уникальные кадры операций.

Напомним, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины презентовали короткий фильм "Расплата", посвященный Движению сопротивления на временно оккупированных территориях. Картина показывает решительную борьбу украинцев против оккупационных сил и подчеркивает, что расплата для врага неизбежна.

Также OBOZ.UA сообщал, что ССО обнародовали новый видеоматериал, в котором показан ряд эпизодов деятельности Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Представленные кадры демонстрируют широкий спектр действий подполья, участники которого ежедневно усложняют работу российских оккупационных войск и приближают деоккупацию украинских земель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!