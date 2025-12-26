'Мы идем наперекор': ССО презентовали короткий фильм о движении сопротивления на оккупированных территориях. Видео

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины презентовали короткий фильм "Расплата", посвященный Движению сопротивления на временно оккупированных территориях. Фильм показывает решительную борьбу украинцев против оккупационных сил и подчеркивает, что расплата для врага неизбежна.

Основная идея ленты – несокрушимость украинского духа и готовность идти наперекор любым угрозам. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ССО.

По сюжету фильма, якобы Путин приезжает в оккупированный Мариуполь к новогодней елке возле драмтеатра, на который ранее была сброшена авиабомба, унесшая сотни жизней.

Видео символично показывает, как проукраинские силы взрывают Путина, отражая неизбежность расплаты за преступления и подчеркивая, что сопротивление украинцев несокрушимо.

Ключевая фраза ленты – "Что нам мрак, что нам грусть? Мы идем – наперекор..." – отражает непоколебимость духа, готовность украинцев бороться и отстаивать свою землю даже в самые темные времена оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины обнародовали новый видеоматериал, в котором показан ряд эпизодов деятельности Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Представленные кадры демонстрируют широкий спектр действий подполья, участники которого ежедневно усложняют работу российских оккупационных войск и приближают деоккупацию украинских земель.

