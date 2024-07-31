"История "Вагнера" приближается к закономерному позорному финалу, уничтожение в Мали – приятный эпизод": в ГУР раскрыли подробности действий ЧВК

Уничтожение повстанцами-туарегами колонны так называемой ЧВК "Вагнер" в Мали вблизи границы с Алжиром стало холодным душем для тех, кто поверил в миф об их исключительности. По предварительным данным, попали в засаду и погибли около 80 российских наемников, еще часть взята в плен. Чтобы хоть как-то сгладить последствия поражения, из России понеслись заявления о причастности "украинских инструкторов" к подготовке повстанцев, а также, что "вагнеровцам" пришлось столкнуться аж со "спецназом НАТО".

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В разговоре с OBOZ.UA представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк раскрыл некоторые подробности деятельности "Вагнера" в Африке.

– Ликвидация туарегами отряда "вагнеровцев" в Мали вызвала не только шок, но и много споров в России. Мол, как так: какие-то повстанцы провели такую профессиональную операцию. В Z-пабликах стали публиковать фото якобы из Мали "инструктора" туарегов с украинским шевроном, намекая на "украинский след". Среди "вагнеровцев" также много разговоров о том, что был слив информации о 13-м штурмовом отряде, к чему якобы непосредственно причастно МО РФ, и что все это как бы продолжение расправы над ЧВК. Что вы об этом думаете?

– Думаю, что российские наемники в Африке, в Украине и в целом по всему миру являются фактором дестабилизации, который необходимо устранять. Мы увидели, что также они могут представлять угрозу и российскому режиму.

Поэтому кратко отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что местные повстанцы в северной части Мали действительно могли получить определенную информацию о передвижении и намерениях 13 штурмового отряда "вагнеровцев", который и был разбит.

Кто конкретно передал информацию и с какой целью – интересный вопрос, на который я пока не могу дать четкий ответ. Однако могу напомнить, что "вагнеровцы" принесли слишком много бед на украинскую землю, поэтому факт их уничтожения следует воспринимать позитивно.

– Имеет ли ГУР информацию, находился ли там фактический командир "Вагнера" Антон Елизаров ("Лотос")? Говорят, что когда он встал у руля, то почти 80% опытных наемников ушли из ЧВК, потому что "он не берег личный состав". Как вообще изменилась ситуация в "Вагнере" после убийства Пригожина?

– Информация о ликвидации этого главаря, участвовавшего в оккупации Соледара и Бахмута, противоречива и еще требует дополнительной проверки, ведь вы знаете, что источником этих новостей являются российские Telegram-каналы.

По поводу манеры управления этого Антона, то она вряд ли сильно отличается от стиля Пригожина-Уткина или российской регулярной армии – кто из них берег личный состав? Мясной штурм – красная визитка всех российско-оккупационных сил.

Важным изменением в так называемой ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа Пригожина на России стало то, что как подразделение наемников они перестали участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Часть российское министерство войны заставило подписать контракты, часть растянули по другим так называемым "ЧВК", а остальные сфокусировались на возвращении к бесхитростным и якобы безопасным промыслам в Африке. Которые, как мы видим, тоже завершаются плачевно для врага.

Похоже, история "Вагнера" близится к закономерному позорному финалу.

– Среди убитых на границе с Алжиром есть и администратор российского Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин ("Белый"). Много противоречивой информации, в качестве кого он находился в Мали. Есть данные, что якобы в 2022 году Федянин принимал участие в войне против Украины в рядах спецназа ГРУ. Можете ли это подтвердить?

– Опять же это данные российских, "вагнеровских" или приближенных к ним каналов в Telegram, и мы не можем доверять этой информации. Для глорификации этих ликвидированных преступников их приспешники могут навешать им регалий и псевдоподвигов в битвах, в которых они никогда не были.

Так что пока мы не можем подтвердить или опровергнуть участие этого боевика-пропагандиста в войне против Украины. Впрочем, это уже не имеет особого значения – как говорится, умер Максим, так и черт с ним.

– Также сообщалось, что якобы туареги готовы выдать Украине взятых в плен "вагнеров". Выходили ли они на контакт или это просто слухи?

– Такие заявления присутствуют в СМИ, но о какой-то конкретике прямо сейчас речь не идет. Думаю, со временем, может быть, появится больше информации.

– Уничтожение колонны ЧВК некоторые уже назвали самым позорным провалом "Вагнера". Как вы думаете, это так?

– Наибольший провал "вагнеров", по моему мнению, произошел в июне 2023 года, когда их банда после дерзкой попытки дойти до Москвы решила остановиться и договориться с преступной группировкой Путина.

А уничтожение колонны "Вагнера" в Мали – просто приятный эпизод, который может ознаменовать дальнейшее активное обрубание российского влияния на Африканском континенте.

– Какова была роль "вагнеровцев" в Мали и в каких еще странах они ведут свою "деятельность", какие задачи выполняют?

– Деятельность "вагнеровцев" в Африке сводится к тому, чтобы разжигать рознь в бедных странах, где есть внутренние конфликты, защищать режимы, которые им платят и отдают страну на грабеж: позволяют наживаться, например, на добыче природных ресурсов.

Где-то это нефть, где-то алмазы, другие ископаемые ресурсы. Конкретно в Мали, где через короткое время трижды происходили военные перевороты, "вагнеровцам" было интересно малийское золото.

Также они присутствуют в Ливии, Судане, Буркина-Фасо, ЦАР и некоторых других странах.

– Можно ли говорить о том, что "Африканский корпус", участвовавший в наступлении на Харьковщину, снимут с этого направления и перебросят, например, в Мали?

– По нашим оценкам, сейчас россияне не планируют перекидывать из Украины так называемый "Африканский корпус", а вот из других мест в Африке, где они присутствуют, передислокация групп наемников в Мали вполне возможна.