Истребитель танков с выстрелом на 11 км: в ВСУ показали тренировки на B1 Centauro. Видео

Видео дня

В сети появились новые кадры тренировок украинских военных на итальянских колесных танках B1 Centauro. Экипажи 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады впервые подробно рассказали о боевом применении техники, в частности о стрельбе на дистанцию до 11 км с закрытых позиций.

Такая тактика стала ответом на насыщенность поля боя FPV-дронами. Об этом говорится в сюжете медиа Сил обороны Украины "Армия".

Итальянские B1 Centauro, которые находятся на вооружении ВСУ с прошлого года, все чаще применяются не как классические "истребители танков", а как мобильные артиллерийские платформы. Военные отмечают, что из-за активности FPV-дронов и управляемых боеприпасов прямые танковые дуэли почти исчезли, поэтому основной акцент сделан на стрельбу с закрытых позиций.

Наводчик с позывным "Хиля" сообщил, что максимальная задокументированная дальность выстрела составляла 11 км, и этот удар был точным по зданию с противником. Он отметил, что система прицеливания и стабилизации позволяет эффективно работать на больших дистанциях даже в сложных условиях.

Командир машины "Директор" отметил улучшенную эргономику и внутреннюю связь в Centauro по сравнению с советскими танками Т-64 и Т-72. Лучшая акустика внутри боевой машины существенно повышает координацию экипажа во время боя.

Относительно специфики конструкции: колесная база обеспечивает высокую скорость движения на дорогах (до 100+ км/ч по заявленным характеристикам), но требует осторожности на сложном рельефе. Машина оснащена 105-мм пушкой, имеет различные типы боеприпасов и системы защиты, включая антидронные экраны и "капюшон" для противодействия FPV-атакам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group может выйти на рынок производства оружия. В компании рассматривают переориентацию на рынок вооружений на фоне глобальных угроз в сфере безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!