Истребители F-16, NASAMS и не только: Украина заключила договор по безопасности с Норвегией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 маяподписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Норвегия стала 15-й страной, заключившей соответствующий договор.

Официальная церемония состоялась в Стокгольме (Швеция) на полях саммита Украина – Северная Европа. Об этом сообщил сайт Офиса президента. Полный текст договора можно найти по ссылке.

В 2024 году Осло предоставит Киеву минимум 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. В общей сложности в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы.

Соглашение "фиксирует четкую готовность передать истребители F-16", зенитные ракетные комплексы NASAMS и оборудование к ним, развивать возможности Украины в Черном и Азовском морях.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба, привлечения России к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и дальше будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия подтвердила, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе. Поэтому она будет работать над будущим членством нашего государства в НАТО.

Ранее Украина подписала двухсторонние договоры с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Украина подписала два Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке – со Швецией и с Исландией.

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