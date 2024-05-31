Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Королевство Швеция 31 мая заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подписали президент Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Мероприятие состоялось утром в пятницу в Стокгольме, куда глава нашего государства прибыл для участия в саммите Украина – Северная Европа и ряде двухсторонних встреч. Онлайн-трансляцию вел YouTube-канал Офиса президента.

Что предусматривает соглашение

В течение 2024-2026 годов Стокгольм предоставит Киеву военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро). Это примерно 2,2 млрд евро в год. Сумма будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

Речь идет о военной поддержке авиацией и противовоздушной обороной, бронетехникой, артиллерией, БПЛА, усилении морской безопасности, содействии разминированию.

Швеция уже предоставила и дальше будет передавать артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, касательно которых партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen (а также обучение пилотов и персонала).

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины, будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

Кроме того, Стокгольм четко подтвердил поддержку Киева на пути к членству в ЕС и НАТО.

Указанное соглашение подписано во исполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году 12 июля. Полный текст можно найти на сайте ОП по ссылке.

Швеция стала 13-й страной, согласовавшей соответствующий двусторонний документ. Также в этом списке Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия и Швеция.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в преддверии Саммита мира Владимир Зеленский и президент США Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности во время встречи стран "Большой семерки" в Италии. Мероприятие назначено на 13-15 июня.Точной даты подписания пока нет.

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