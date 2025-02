ISW: КНДР использует войну в Украине как плацдарм для испытания своего военного потенциала

Россия предоставляет Северной Корее беспилотники и ракетные технологии, вероятно, в обмен на войска, которые отправляет воевать в Курской области. Пхеньяну же это дает возможность испытывать свой военный потенциал в реальной войне.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики уже давали такую оценку сотрудничеству РФ и КНДР, а ныне данные о нем обнародовало японское издание NHK со ссылкой на многочисленные источники.

По их словам, Россия согласилась помочь Северной Корее в разработке и массовом производстве разных типов беспилотников в обмен на то, чтобы северокорейские силы поддерживали военные действия Кремля против Украины.

При этом отмечается, что Москва по-прежнему неохотно помогает Пхеньяну разработать ядерное оружие, якобы опасаясь, что ядерные испытания КНДР могут еще больше ухудшить отношения с США и Китаем.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля указал, что Россия специально распространяет современные технологии в Северной Корее, включая БПЛА, а перед тем сообщил Reuters, что тысячи северокорейских солдат уже вернулись к активным боевым действиям на Курщине после короткой паузы.

Украинская бригада, задействованная в этой операции, опубликовала видео, указывая, что на кадрах северокорейские солдаты совершают штурм вместе с российскими силами.

Южнокорейские источники сообщили, что Россия вывела северокорейские войска с поля боя в Курской области в середине января 2025 года, возможно, для отдыха и восстановления или для пересмотра того, как командование использует эти силы.

Аналитики ISW продолжают оценивать, что Северная Корея использует войну в Украине как полигон для испытания собственного военного потенциала.

"Агентство Reuters 6 февраля сообщило, что северокорейские баллистические ракеты, запускаемые российскими войсками с декабря 2024 года, продемонстрировали значительно улучшенную точность. Вероятно, это и есть пример ужесточения возможностей КНДР, полученных благодаря альянсу с Россией", – считают в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Северной Кореи в Курской области РФ понесли рекордно большие потери в течение двух месяцев активных боев. По мнению аналитиков, причина – в устаревшей тактике, которую использовали солдаты КНДР, а также в отсутствии поддержки от российской артиллерии.

