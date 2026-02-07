ISW: Кремль отвергает все гарантии безопасности, потому что хочет полной капитуляции Украины

Руководство страны-агрессора России продолжает отвергать любые значимые гарантии безопасности для Украины. Кремль не хочет, чтобы Киев получил гарантии, которые могли бы защитить от полной дипломатической или военной капитуляции.

В то же время Москва заявляет, что готова поддержать только те гарантии, которые будут приемлемы ей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Гарантии для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неприятие Кремлем предоставленных Западом гарантий безопасности в Украине. Также он заявил о поддержке Кремлем "гарантий безопасности", о которых Россия договорилась на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

Аналитики отмечают, что проект Стамбульского протокола 2022 года не заложил основу для значимых гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед лицом возобновления агрессии. В проекте Стамбульского протокола предусматривалось, что Россия – агрессор в войне в Украине – будет рассматриваться как нейтральное "государство-гарант" Украины.

Также документ гласит, что РФ и Китая будут обладать правом вето в отношении механизма реагирования на будущую агрессию против Украины; и что Украина обязуется соблюдать нейтралитет, жесткие ограничения на численность и состав вооруженных сил и никогда не принимать военную помощь от своих союзников.

Эксперты ISW заявили, что заявление Лаврова указывает на то, что Кремль продолжает рассматривать стамбульский проект договора 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования и не желает идти на компромисс в отношении своих требований как к Украине, так и к НАТО.

В свою очередь диктатор России Владимир Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отвергали предложенный США мирный план из 28 пунктов или любой план, требующий от России компромисса по каким-либо из своих первоначальных военных целей.

Как писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты хотят завершить войну в Украине до лета, продвигая четкий график переговоров. В частности, американцы планируют урегулировать все вопросы до июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!