ISW убежден в победе Украины — Кулеба о встрече с директором Института изучения войны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с директором Института изучения войны Кимберли Каган. Как стало известно, ISW убежден в победе Украины.

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Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на своей Facebook-странице. Он отметил, что благодарен ISW за качественную работу на информационном фронте.

"Завершаю поездку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Мой организм окончательно сбился с графика часовых поясов, все дни смешались в один длинный день и несколько коротких ночей. Было много всего. Вы, наверное, видели в новостях", – написал он.

Как отметил Кулеба, он провел встречу с директором Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган.

"Это та же организация с новостями от которой вы каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. И не зря – эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту", – добавил он.

МИД Украины отметил, что они обменялись мнениями относительно прогнозов о войне в Украине.

"Было приятно услышать от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины", – отметил Кулеба.

Он также поблагодарил команда ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность. Он отметил, что издание воюет на информационном фронте в Украине и за рубежом ради победы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал большую битву как на фронте, так и на дипломатическом поле. Именно к этому сейчас готовится наша страна.

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