ISW: в армии РФ хотят создать отдельное подразделение БПЛА, чтобы догнать Украину

В России хотят создать отдельное военное подразделение БпЛА, учитывая весомую роль дронов в современных боевых действиях. Так российские оккупанты пытаются догнать Вооруженные силы Украины, где отдельные Силы беспилотных систем существуют с февраля этого года.

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На создание нового рода войск российскому минобороны, вероятно, понадобится не менее полугода. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

О намерениях создать аналог украинских сил беспилотных систем 28 ноября в Астане объявил российский диктатор Владимир Путин. В ходе пресс-конференции во время визита в Казахстан он заявил, что такую возможность сейчас рассматривают российские минобороны и генштаб, а также отметил важную роль беспилотников в современных боевых действиях.

В настоящее время российские "дронщики" прикреплены к разным российским военным подразделениям, где они не только работают с БПЛА, но и вынуждены ходить в штурмы или выполнять работу медиков или саперов.

В ходе пресс-конференции в Астане Путин также рассыпался в похвалах в адрес министра обороны РФ Андрея Белоусова, который, по словам диктатора, является "современным министром" и "локомотивом" создания новых сил беспилотных систем в составе российской армии.

Впрочем, добавляют в ISW, подобную оценку в России разделяют не все. В частности, Белоусова недавно российские ультранационалистические Z-блоггеры беспощадно критиковали за отсутствие адекватной реакции на массовые смерти российских операторов дронов и других ценных специалистов в "мясных штурмах". Так что, предположили аналитики, упоминание Путиным о роли Белоусова может быть попыткой восстановить имидж министра обороны РФ среди российских ультранационалистов, а также в российских войсках.

"Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что на создание новой службы Белоусову может потребоваться от шести месяцев до года, поскольку для этого потребуется несколько реформ и расширение образовательных программ, регистрация новых военных специальностей и интеграция волонтерских проектов в бюрократию российского минобороны", – прогнозируют в ISW .

Аналитики также напомнили, что в августе 2024 года Белоусов создал Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе неопределенного блока беспилотных летательных аппаратов: это стало реализацией инициативы минобороны России создать образовательную основу и базу развития беспилотников, необходимую для создания новых сил беспилотных систем.

Намерения российской армии реорганизовать разрозненные отряды БпЛА в централизованные специализированные воинские части, считают в ISW, уже вносят существенную дисфункцию в российскую армию.

В частности, один из военных блогеров РФ, ранее являвшийся инструктором подразделений Storm-Z, убежден: инициатива может вылиться в попытку со стороны минобороны РФ формализовать и монополизировать поставки беспилотных летательных аппаратов для новой службы беспилотных систем, что подорвет конкурентоспособность и гибкую среду, благоприятную для инноваций.

Ему также неясно, как военное командование российской армии собирается интегрировать новую службу беспилотников с другими боевыми единицами. "Военный блогер", в частности, поинтересовался, как эта централизованная инициатива повлияет на российский тактический разведывательно-ударный комплекс.

В то же время он считает, что создание новой службы не станет преградой для российских командиров бросать в штурмы операторов БПЛА, как это происходит также с российскими танкистами, инженерами, артиллеристами и связными, которых отправляют в штурмы как пехоту из-за нехватки живой силы.

Предыдущие попытки минобороны РФ сформировать "объединенные технические батальоны беспилотников", жаловались российские пропагандисты, предпринимались путем систематического расформирования неформальных отрядов российских беспилотников.

"Российские военные блогеры ранее отмечали, что российские военные командиры, возможно, все чаще привлекали операторов беспилотников к смертоносным штурмовым операциям в ожидании, что МО России лишит их необходимой живой силы, перераспределив эти силы в управляемые МО "батальоны технических беспилотников". Российские военные блогеры также критиковали усилия минобороны России по созданию отдельных специализированных "батальонов технических беспилотников", ссылаясь на отсутствие общей российской системы связи, которая позволяла бы специальным подразделениям беспилотников тесно координировать свою работу со штурмовыми подразделениями", – добавили в ISW.

Напомним, ранее в ISW проанализировали возможности российской ракеты "Орешник". Аналитики отметили, что в распиаренной российским диктатором Владимиром Путиным экспериментальной ракете нет ничего принципиально нового. Заявления Кремля относительно ее разрушительной силы призваны запугать Украину и Запад с целью прекратить удары Сил обороны по территории РФ западными вооружениями. Однако де-факто "Орешник" не добавил России возможностей для усиления ударов по Украине, а риск использования Москвой ядерного оружия остается низким.