Нет ничего особо нового: в ISW проанализировали возможности российской ракеты 'Орешник'

В экспериментальной российской ракете "Орешник" нет ничего особенно нового, что бы там ни рассказывал российский диктатор Владимир Путин. Заявления о ее дальности и полезной нагрузке, а также разрушительных возможностях, якобы сопоставимых с ударом метеорита, нужны Кремлю, чтобы запугать Украину и Запад и помешать дальнейшим ударам по военным целям на территории РФ западным вооружением.

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В целом же расхваленный Путиным "Орешник" не предвещает эскалацию в войне со стороны РФ. Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW), эксперты которого проанализировали возможности путинского "чудо-оружия".

В ISW отметили, что в возможностях "Орешника" нет ничего принципиально нового. Так что американские и украинские чиновники убеждены: это новое "чудо-оружие" Кремля не предвещает очередного витка эскалации в войне.

В то же время, многочисленные заявления об уникальности и мощности упомянутой экспериментальной ракеты, которые в последнее время неустанно генерирует Путин, преследуют другую цель: запугать Украину и ее западных партнеров, чтобы обезопасить РФ от прилетов западных ракет, запущенных украинскими воинами.

"Усилия Путина подчеркнуть технические характеристики ракеты является частью большей кампании рефлексивного контроля, которую сейчас проводит Кремль, и подчеркивание ее дальности и полезной нагрузки, сравнение ее разрушительных возможностей с возможностями метеорита, преследует цель угрожать Украине и Западу и помешать дальнейшим украинским ударам по территории России с использованием западных систем", – отмечено в материале ISW.

При этом Путин принялся угрожать ударами "по центрам принятия решений" в Киеве, что, считают аналитики, звучит странно, учитывая регулярные российские дроновые и ракетные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру столицы.

И отказываться от террора российский диктатор, похоже, не собирается. По крайней мере, в этом уверен президент Украины Владимир Зеленский, 29 ноября отреагировавший на заявления Путина.

"Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже попали в Украину", – подчеркнул глава государства.

Применение Россией экспериментальной ракеты "Орешник", которая может нести ядерную боеголовку, и дальнейшие ядерные угрозы Путина не возымели в полной мере того эффекта, на который он, вероятно, рассчитывал. Сразу пять близких к американской разведке источников Reuters констатировали: "ядерку" Россия вряд ли будет использовать даже в том случае, если Украина продолжит атаковать западными ракетами цели в РФ.

"Таким образом, то, что Путин постоянно кичится "Орешником" и российскими ракетными возможностями, остается частью рефлексивной информационной операции Кремля и вряд ли предвещает развитие особо новых российских возможностей глубокого удара", – констатировали в ISW.

С очередной порцией угроз ударами "Орешником" по Украине Путин выступил 28 ноября. Он обратился к членам Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, и повторил несколько более ранних заявлений об этой баллистической ракете. Российский диктатор снова выдал применение "Орешника" для удара по Днепру за "ответ" России на удары Украины по целям на российской территории западными вооружениями, в том числе ATACMS и Storm Shadow/SCALP.

В своей речи, а затем и на пресс-конференции в Астане Путин особо подчеркивал размер ракеты "Орешник" и максимальную внутреннюю температуру ее боеголовки, скорость запуска и радиус взрыва, и сравнил "Орешник" с ядерным оружием или падением метеорита – с точки зрения разрушительных последствий применения этого вооружения.

Также российский диктатор выдал, что минобороны РФ и российский генштаб "выбирают объекты для уничтожения" на территории Украины, и среди этих объектов могут быть "центры принятия решений в Киеве" – и не только военные, но и политические.

Ранее росСМИ начали распространять сообщения, что якобы "Путин ударит по Украине "Орешником" 30 ноября".

Напомним, ранее в ISW проанализировали визит Путина в Казахстан. Аналитики пришли к выводу, что российский диктатор пытается продвигать "новый мировой порядок".

Также в ISW считают, что Кремль, вероятно, намерен углубить экономические и транзитные отношения с Казахстаном, в частности для того, чтобы продолжать использовать его как ключевого посредника для содействия схемам уклонения от санкций.

Кроме того, в ISW проанализировали комплексный удар Украины по объектам РФ в оккупированном Крыму 27 ноября. Поражение целей осуществлялось ракетами "Нептун", С-200, Storm Shadow и неопределенной баллистикой.