'Нептун', С-200, Storm Shadow и неопределенная баллистика: в ISW проанализировали комплексный удар Украины по объектам РФ в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины продолжают применять предоставленное Западом оружие для поражения военных объектов в глубоком тылу врага с использованием более сложных ударных пакетов. Так было 27 ноября во временно оккупированном Крыму, когда СОУ совершили атаку ракетами "Нептун", С-200, Storm Shadow и неопределенной баллистикой.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили важность предоставления Украине дальнобойных ракет и разрешения союзников наносить ими удары по стране-агрессору.

Российские и местные крымские источники утверждают, что 27 ноября ВСУ провели сложный удар беспилотниками и ракетами по временно оккупированному Севастополю. Как сообщается, они использовали украинские противокорабельные ракеты "Нептун", модифицированные зенитные ракеты С-200, неуказанные баллистические ракеты, предоставленные британские ракеты Storm Shadow и 40 ударных беспилотников.

Министерство обороны России заявило, якобы ВС РФ перехватили 25 украинских беспилотников над оккупированным полуостровом и Черным морем. Но при этом российские источники подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Высшему военно-морскому училищу им. Нахимова в Севастополе и близлежащему аэродрому "Бельбек".

На снимке, опубликованном 27 ноября, виден дымовой шлейф, предположительно, вблизи военно-морского училища. Хотя пропагандисты пытались опровергнуть данные о том, что удар повредил здание этого учебного заведения оккупантов.

Пока украинские официальные военные источники не прокомментировали этот удар.

"Предоставление украинским силам дальнобойного ударного оружия позволит им расширить имеющиеся у них возможности дальнобойных ударов и масштабировать эффекты, которые Украина может генерировать посредством дальнобойных ударов по российским тыловым районам", – продолжают оценивать в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко отметил: несмотря на то что зона нанесения ударов западными ракетами ограничена 300 км от границы с Украиной, для ВСУ этого достаточно, чтобы сосредоточиться на находящихся там целях. По его словам, это более 200 стационарных военных объектов разной степени важности.

