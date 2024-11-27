Начался новый этап ударов по России: под прицелом ракет и дронов Сил обороны Украины находятся более 200 военных объектов врага

После появления в западных СМИ информации о том, что Украина получила разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по территории России, мы наблюдали минимум три, которые четко укладываются в концепцию поражения военных объектов и связанной с ними инфраструктуры.

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И несмотря на то что зона нанесения ударов ограничена 300 километрами от границы с Украиной, этого достаточно, чтобы сосредоточиться на находящихся там целях – а это более 200 стационарных военных объектов разной степени важности.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем уделить внимание ударам по РФ новыми средствами поражения, к которым пока относятся ATACMS и Storm Shadow, хочу напомнить, чем в основном били по российским объектам Силы обороны Украины.

Основным средством поражения были ударные дроны, в зависимости от своих модификаций преодолевавшие от сотен до тысяч километров.

Одним из наиболее примечательных в первой волне стал удар по российскому аэродрому "Энгельс" 5 декабря 2022 года, в ходе которого был уничтожен и повреждён один Ту-95МС. Тогда же на аэродроме "Дягилево" был серьезно поврежден Ту-22М3.

Украина системно применяла по территории России ударные дроны, улучшающие свои характеристики и расширяющие спектр целей. Но неизменной сохранялась системность нанесения ударов по военным объектам, авиабазам, складам с боеприпасами, а также со временем и по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Удары по НПЗ

Основная волна ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам началась в ночь на 18 января 2024 года, когда впервые украинские ударные дроны достигли Ленинградской области (преодолев 900 км) и нанесли удар по Петербургскому нефтяному терминалу.

До конца января 2024 года также были нанесены удары по НПЗ в Клинцах Брянской области, Усть-Луге Ленинградской области, Туапсе Краснодарского края, Ярославлю, Кстово Нижегородской области и т.д.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам влияли одновременно как на экономику страны-агрессора, так и на обеспечение российских оккупационных войск горюче-смазочными материалами. Экспорт нефтяной продукции сократился, что вызвало сокращение поступлений в бюджет РФ и возникновение дефицита соответствующей продукции для войск.

Тем не менее Силы обороны Украины не концетрировались исключительно на нанесении ударов по НПЗ и чередовали (а порою объединяли) удары по разным объектам. Тем самым заставляя РОВ рассредоточивать внимание между ними в попытке защитить от ударов и определить, какие из них для украинской стороны могут быть в приоритете на уничтожение.

Поэтому в течение всего 2024 года мы в равной степени слышали не только об атаках на НПЗ и нефтехранилища, но и на арсеналы с боеприпасами, заводы и предприятия военно-промышленного комплекса, уникальные РЛС, (например, такие как Воронеж-ДМ) и даже Каспийскую флотилию, оказавшуюся под ударом дрона ГУР МО Украины.

Но неизменной проблемой ударных дронов оставалось то, что в большинстве своем они несли недостаточно мощную боевую часть, в среднем 40-70 кг, и не могли наносить удары по площади. Разумеется, ситуация эта изменилась с появлением у Украины разрешения на применение ATACMS и Storm Shadow.

Удары новой волны

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по 1046-му центру материально-технического обеспечения ВС РФ в районе города Карачев Брянской области. Предварительно в ходе этого удара применялась баллистическая ракета ATACMS.

Двое суток спустя, 21 ноября, был нанесен удар по командному пункту в районе Марьино Курской области, но уже посредством британских дозвуковых крылатых ракет Storm Shadow в количестве не менее 10 единиц. Результаты удара до сих пор вызывают разного рода теории, вплоть до того, что на объекте было уничтожено до 500 северокорейских военных. В любом случае атака имела достаточный эффект, поскольку был полностью уничтожен командный пункт курской группировки РОВ.

В ночь на 25 ноября был нанесен удар по аэродрому "Халино", который находится в Курской области (в 100 км от границы с Украиной). Он не только активно использовался для пусков ударных и разведывательных БПЛА, но и для тактической авиации и ударных вертолетов. Кроме того, в последние месяцы на этом аэродроме ускоренно велось строительство железобетонных укрытий для российской тактической авиации.

В ходе удара по Курской области также был уничтожен комплекс ЗРС С-400.

Фактически начинается новый этап ударов по территории России, посредством не только стандартных налетов ударных дронов, но и дальнобойных ракет, которые могут действовать как независимо, так и комбинированно.

И несмотря на то что зона нанесения ударов ограничена 300 км от границы с Украиной, этого достаточно, чтобы сосредоточиться на находящихся там объектах. Ведь в этой зоне размещено более 200 стационарных военных объектов разной степени важности – арсеналы, КП, штабы, склады ГСМ и прочие. В этой же зоне размещены 16 военных аэродромов, которые активно применяются российскими оккупационными войсками.

Примечательно и то, что теперь Силы обороны Украины имеют вариативность применения средств поражения. Например, удары по исключительно военным объектам, таким как арсеналы и командные пункты, войсковые части и так далее, могут обеспечиваться ATACMS и Storm Shadow. В свою очередь, системные налеты на НПЗ и нефтехранилища могут усилиться именно дроновой компонентой, что не должно вызывать возражений у наших партнеров.

В ночь на 25 ноября именно так и произошло. В то время как ATACMS прилетели в Халино, в Калуге дронами был поражен резервуарный комплекс нефтепродуктов, который, к слову сказать, находился неподалеку от приборостроительного завода "Тайфун", на котором производятся береговые ракетные комплексы и прочая продукция для нужд ВМФ РФ.

Но самое важное то, что Украина получила от своих партнеров еще не все типы ракет, которыми может бить по территории России, и о том, чего мы можем ожидать от наших союзников, я рассказывал в предыдущем материале.

Выводы

Разрешение на нанесение ударов по территории России дальнобойным ракетным вооружением позволяет Украине более рационально и комплексно применять как свой собственный ресурс, так и средства поражения от партнеров.

Распределяя между собой цели и концентрируясь на определенных объектах, Силы обороны Украины смогут достигнуть значительно большего эффекта в вопросах подрыва материально-технического обеспечения РОВ, а также системы управления на том или ином уровне.

С учетом количества важных объектов в 300-километровой зоне работы там много. Как минимум до появления украинской крылатой ракеты большого радиуса действия в ближней зоне будет чем заняться, погружая ее в палеолит.