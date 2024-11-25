Нефтебазу в Калужской области РФ атаковала украинская военная разведка – источник

В ночь на понедельник, 25 ноября, украинская военная разведка нанесла успешный удар по объекту топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ. В результате атаки дронов-камикадзе была поражена нефтебаза АО "Калуганефтепродукт".

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Серия взрывов на территории нефтебазы АО "Калуганефтепродукт" произошла около 00:30.

Взрывы вызвали масштабный пожар, который, по предварительным данным, уничтожил значительную часть инфраструктуры. Удар был нанесен дронами-камикадзе, преодолевшими российские системы ПВО.

На видео, снятом очевидцами, видно, как дроны один за другим попадают в цель, а попытки их перехвата остаются безрезультатными.

"Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованном видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом и в хорошем настроении. Продолжение следует!" – отметил источник.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 ноября раздались взрывы в Калуге и Курской области. Так, на Курщине раздавались сирена и взрывы, а местные власти предупреждали о ракетной опасности. Некоторые вражеские Telegram-каналы заявляли, что ВСУ якобы применили ATACMS.

Напомним, что в ночь на 24 ноября территорию страны-террориста России атаковали ударные дроны-камикадзе. Под атакой оказались Курская, Липецкая, Белгородская и Орловская области. В минобороны РФ выдали, что силами противовоздушной обороны якобы были уничтожены 34 украинских БПЛА самолетного типа.

В ночь на 25 ноября украинские дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге, принадлежащий российскому ВПК. Это предприятие производит радиолокационное оборудование для российской армии.

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