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Уничтожены РЛС, пусковые установки и обслуга: стали известны подробности удара по российскому ЗРК С-400. Фото

OBOZ.UA
War
2 минуты
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Уничтожены РЛС, пусковые установки и обслуга: стали известны подробности удара по российскому ЗРК С-400. Фото

23 ноября военные Вооруженных сил Украины нанесли удар по российскому ЗРК "С-400" ракетами ATACMS. Пусковая установка находилась на территории населенного пункта Большое Жирово в Курской области.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Известно также о пяти погибших офицерах Российской Федерации.

Удар нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS. ЗРК находился в небоевом состоянии, там проводились ремонтные работы.

Уничтожены РЛС, пусковые установки и обслуга: стали известны подробности удара по российскому ЗРК С-400. Фото

"В результате удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пятеро офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО "Алмаз-Антей"", – отмечается в сообщении.

Уничтожены РЛС, пусковые установки и обслуга: стали известны подробности удара по российскому ЗРК С-400. Фото

Ликвидированные офицеры армии РФ:

  • Солодовников Максим Николаевич, майор;
  • Заворин Сергей Владимирович, капитан;
  • Печенкин Никита Николаевич, старший лейтенант;
  • Кодзоев Юсуп Адамович, старший лейтенант;
  • Подлипалов Алексей Максимович, лейтенант.
Уничтожены РЛС, пусковые установки и обслуга: стали известны подробности удара по российскому ЗРК С-400. Фото

Что известно об ЗРК "С-400"

Ракетная установка создана для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой в Харьковской области обнаружили и уничтожили спрятанный вражеский танк и самоходную артиллерийскую установку. С помощью дронов удалось уничтожить бронированную боевую машину, артиллерийскую систему и замаскированный транспорт кафиров. Под прицелом беспилотников также оказалась вражеская пехота, скрывавшаяся в укрытиях, погребах и постройках.

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