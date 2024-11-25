Уничтожены РЛС, пусковые установки и обслуга: стали известны подробности удара по российскому ЗРК С-400. Фото
23 ноября военные Вооруженных сил Украины нанесли удар по российскому ЗРК "С-400" ракетами ATACMS. Пусковая установка находилась на территории населенного пункта Большое Жирово в Курской области.
Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Известно также о пяти погибших офицерах Российской Федерации.
Удар нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS. ЗРК находился в небоевом состоянии, там проводились ремонтные работы.
"В результате удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пятеро офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО "Алмаз-Антей"", – отмечается в сообщении.
Ликвидированные офицеры армии РФ:
- Солодовников Максим Николаевич, майор;
- Заворин Сергей Владимирович, капитан;
- Печенкин Никита Николаевич, старший лейтенант;
- Кодзоев Юсуп Адамович, старший лейтенант;
- Подлипалов Алексей Максимович, лейтенант.
Что известно об ЗРК "С-400"
Ракетная установка создана для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.
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