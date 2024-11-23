Бойцы 'Третьей штурмовой' уничтожили спрятанный танк и САУ оккупантов в Харьковской области. Видео

Бойцы "Третьей штурмовой" в Харьковской области продолжают уничтожать технику российских оккупантов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В этот раз наши защитники обнаружили и уничтожили скрытый вражеский танк и самоходную артиллерийскую установку.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба подразделения. Пилоты дронов не только находят замаскированную технику, но и наносят точные удары по вражеским позициям.

"Дроном можно все: сжечь всю посадку за раз, найти спрятанный танк и поразить вражескую САУ! Это "жирный" улов пилотов Третьей штурмовой во время воздушных сафари в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, дроны помогли уничтожить бронированную боевую машину, артиллерийскую систему и замаскированный транспорт оккупантов. Под прицелом беспилотников также оказалась вражеская пехота, скрывавшаяся в укрытиях, погребах и постройках.

Напомним, в Луганской области пограничники комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В районе Кременного и Серебрянского лесничества была уничтожена боевая техника, состав боекомплекта, а также живая сила врага.

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили один из самых больших штурмов врага за последнее время. Более 20 единиц техники и около сотни российских пехотинцев атаковали украинские позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!