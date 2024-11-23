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Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
3,4 т.
Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео

В Луганской области пограничники комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В районе Кременного и Серебрянского лесничества была уничтожена боевая техника, склад боекомплекта, а также живая сила врага.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожают врага в Луганской области", – говорится в сообщении.

В течение суток операторы бомберов "Феникса" ликвидировали:

  • БМП противника;
  • легковые и грузовые автомобили;
  • полевой склад боеприпасов, полностью уничтоженный;
  • инженерно-фортификационные сооружения оккупантов.

Кроме того, враг понес значительные потери в живой силе.

Точные удары бригады "Месть" являются примером слаженной работы украинских защитников, не дающих агрессору никакого шанса на успех. Украинские защитники продолжают бороться за освобождение своих территорий.

Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео
Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео
Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео
Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео
Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео

Напомним, на Северском направлении украинские защитники успешно остановили один из самых больших штурмов врага за последнее время. Более 20 единиц техники и около сотни российских пехотинцев атаковали украинские позиции.

Силы обороны Украины ударили по месту дислокации операторов ударных БПЛА российских оккупационных войск на Торецком направлении на передовом. Информацию о вражеском подразделении украинским военным передал представитель партизанского движения "Атеш".

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