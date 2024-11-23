Пограничники уничтожили в Луганской области оккупантов вместе со складом БК и техникой. Видео

В Луганской области пограничники комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В районе Кременного и Серебрянского лесничества была уничтожена боевая техника, склад боекомплекта, а также живая сила врага.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожают врага в Луганской области", – говорится в сообщении.

В течение суток операторы бомберов "Феникса" ликвидировали:

БМП противника;

легковые и грузовые автомобили;

полевой склад боеприпасов, полностью уничтоженный;

инженерно-фортификационные сооружения оккупантов.

Кроме того, враг понес значительные потери в живой силе.

Точные удары бригады "Месть" являются примером слаженной работы украинских защитников, не дающих агрессору никакого шанса на успех. Украинские защитники продолжают бороться за освобождение своих территорий.

Напомним, на Северском направлении украинские защитники успешно остановили один из самых больших штурмов врага за последнее время. Более 20 единиц техники и около сотни российских пехотинцев атаковали украинские позиции.

Силы обороны Украины ударили по месту дислокации операторов ударных БПЛА российских оккупационных войск на Торецком направлении на передовом. Информацию о вражеском подразделении украинским военным передал представитель партизанского движения "Атеш".

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