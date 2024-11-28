'Путин ударит по Украине 'Орешником' 30 ноября': росСМИ устроили истерику и выдали новую порцию запугиваний

Российские пропагандисты снова распространяют фейки о том, что войска РФ вот-вот ударят по Украине новой баллистической ракетой "Орешник" с боевым зарядом. Такие сообщения публикуются для того, чтобы запугать украинский народ и посеять среди украинцев панику.

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На этот раз Telegram-каналы страны-агрессора грозятся, что удар будет нанесен в ночь на 30 ноября, а перед этим диктатор Путин якобы "выступит с заявлением и предупреждением к украинскому народу". Первым сообщение распространил сомнительный канал, который накануне публиковал фейки о "панике и хаосе" в Киеве.

Никаких подтверждений данных о том, что россияне могут ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности, конечно, нет, а авторы ссылаются на якобы источники в администрации Путина.

Эти сообщения – фейк, чтобы посеять панику. Однако их "подхватили" и некоторые украинские ресурсы для хайпа.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в ближайшее время со стороны страны-агрессора может быть больше попыток сеять страх среди украинцев. Не исключено, что это одна из таких попыток.

По словам президента, Путин сейчас делает то, что и всегда: запугивает, раскалывает, пытается отдельно каждого сломать или пошатнуть.

Кроме того, глава государства неоднократно заявлял: единственное достоверное оповещение о реальной угрозе – сигнал воздушной тревоги и сообщение Воздушных сил ВСУ. Каждый сигнал тревоги обозначает, что нужно спускаться в укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите ОДКБ Путин пригрозил ударом "Орешником" по "центрам принятия решений" в Киеве. Отвечая на вопрос пропагандистов, возможно ли это, диктатор сказал: "Сегодня в течение дня все возможно".

В Украине считают, что такими заявлениями Путин пытается шантажировать мир.

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