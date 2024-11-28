'Сегодня в течение дня все возможно': диктатор Путин шантажирует ударом ракетой 'Орешник' по Киеву. Видео

Страна-агрессор Россия может в эти сутки нанести удар по Киеву межконтинентальной ракетой "Орешник". На это намекнул российский диктатор Владимир Путин, заявив, что "сегодня в течение дня все возможно".

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Об этом он сказал на саммите ОДКБ, сообщают российские пропагандистские СМИ. Российский диктатор заявил, что Россия может использовать ракету "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Глава Кремля сравнил эффект от падения ракеты с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он отметил, что "Орешник" способен поражать цели на глубине 3-4 этажей даже в укрепленных сооружениях. А удар несколькими такими ракетами по своей мощности сравним с ядерным ударом.

По его словам, ракету можно сделать еще более мощной, но уже сейчас она является высокоточным оружием. Он также добавил, что испытания "Орешника" направлены на дальнейшее усовершенствование системы.

Путин также заявил, что Россия готова применить все средства поражения, если Киев получит ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин восхвалял баллистическую ракету "Искандер" и гиперзвуковые комплексы России, не имеющие аналогов в мире. Также он заявил, что Россия якобы производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО.

Напомним, что Россия "категорически отвергает" любую заморозку войны в Украине. Кремль настаивает на ультиматуме, ранее выдвинутом российским диктатором Владимиром Путиным. В Москве утверждают, что о прекращении огня говорят якобы исключительно на Западе, и только потому, что "РФ полностью владеет инициативой на фронте". Однако РФ не заинтересована в прекращении огня в Украине.

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