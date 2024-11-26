Россия категорически отвергает любую 'заморозку' войны в Украине, – Нарышкин

Россия "категорически отвергает" любую заморозку войны в Украине. Кремль настаивает на ультиматуме, выдвинутом ранее российским диктатором Владимиром Путиным.

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В Москве утверждают, что о прекращении огня говорят якобы исключительно на Западе, и то лишь потому, что "РФ полностью владеет инициативой на фронте". Такие заявления сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он заявил, что РФ не заинтересована в прекращении огня в Украине.

"Россия категорически отвергает какое-либо "замораживание" украинского конфликта", – заявил Нарышкин 26 ноября после совещания глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

Он также выдал, что "заморозка" якобы нужна Западу из-за того, что РФ, мол, побеждает на всех фронтах.

"Такие дискуссии в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии. Страны западного блока терпят фиаско в конфликте в Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего [Содружества], хаос вокруг Российской Федерации. К таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определенный иммунитет", – подчеркнул Нарышкин.

Также, по его словам, "в западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России", поскольку "Запад заинтересован в том, чтобы самому не потерпеть стратегическое поражение и сохранить в Киеве русофобский режим".

Несмотря на то что именно из Кремля регулярно звучат завуалированные просьбы о переговорах, по словам директора СВР, эти переговоры нужны РФ исключительно в случае выполнения Украиной ультиматумов Путина.

"Россия открыта для переговоров, и условия таких переговоров названы президентом РФ еще в июне в ходе совещания с руководящим составом МИД РФ", – заявил Нарышкин.

Тогда Путин выдвинул "условия для начала мирных переговоров" с Украиной за день до начала Саммита мира в Швейцарии, 14 июня, на встрече с руководством российского МИД. Он выступил с ультиматумом, предусматривающим вывод украинских войск со всей территории четырех областей Украины и отказ Киева вступать в НАТО.

Также он повторил привычную кремлевскую мантру о том, что согласиться на путинские ультиматумы Киеву и его западным партнерам необходимо как можно скорее. Мол, чем быстрее страны Запада "поймут пользу предложенных Россией условий по Украине", тем "лучше будет для них, Украины и России".

"Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас – для России, для граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего Европейского континента", – резюмировал Нарышкин.

Напомним, ранее The Guardian опубликовало материал с аргументами в пользу того, что Путин может начать переговоры в начале 2025 года. К этому российского диктатора могут подтолкнуть последствия начатой им полномасштабной войны против Украины для российской экономики и армии.

Уже сейчас цены на продукты питания в РФ растут на 9% каждый месяц, а процентные ставки превышают 20%. Кроме того, запасы советского оружия могут исчерпаться в РФ к концу 2025 года.

К тому же в окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые могут согласиться на требования РФ. Речь идет, в частности, о том, чтобы агрессор сохранил контроль над оккупированными территориями Украины.