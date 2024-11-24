Путин может начать переговоры в начале 2025 года: названы причины

Российская оккупационная армия, пользуясь преимуществом в количестве оружия и живой силы продолжает наступление в Украине. Однако экономические проблемы в РФ могут заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры уже в начале 2025 года.

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В то же время Кремль намерен продолжать воевать до конца, усиливая атаки на мирных жителей всякий раз, когда переговоры идут не так, как хочется Путину. Об этом говорится в материале издания The Guardian.

Путин чувствует, что побеждает на поле боя, но российская экономика начинает страдать. Цены на продукты питания в РФ растут на 9% каждый месяц, а процентные ставки превышают 20%. Кроме того, запасы советского оружия могут исчерпаться в РФ к концу 2025 года, поэтому Путин может начать переговоры уже в начале следующего года.

Также следует учесть, что в окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые могут согласиться на требования РФ. Речь идет, в частности о том, чтобы агрессор сохранил контроль над оккупированными территориями Украины.

Аналитики отметили, что несмотря на заявление Трампа посадить Россию и Украину за стол переговоров, на самом деле, переговоры ему придется вести с европейцами и Великобританией. Если ЕС и Великобритания арестуют $300 млрд российских государственных активов, хранящихся в Euroclear, деньги, которые Путин давно списал, западные страны смогут привлечь серьезное финансирование. За счет этих средств ЕС сможет продолжать оказывать поддержку Украины, в то время как США не только сократят расходы на войну, но и могут получить прибыль.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. В свою очередь Россия до инаугурации нового президента США стремится захватить как можно больше земель.

Ранее сообщалось, что Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для США. Речь идет о том, что главным приоритетом для нового главы Белого дома могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.