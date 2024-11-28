Очередные 'аналоговнет': Путин похвастался новыми ракетами и назвал следующую потенциальную цель для 'Орешника'

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые баллистические ракеты "Орешник" могут быть нацелены на "центры принятия решений в Киеве". По словам российского диктатора, эти ракеты способны поражать находящиеся на большой глубине высоко защищенные объекты.

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Он также сообщил, что серийное производство "Орешника" уже началось. Соответствующие заявления Путина прозвучали на саммите ОДКБ в Астане (Казахстан) 28 ноября.

Кроме того, он восхвалял баллистическую ракету "Искандер", которую назвал "аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS, однако с большей дальностью". Путин также утверждал, что гиперзвуковые комплексы России не имеют аналогов в мире и их производство наращивается.

По его словам, Россия якобы производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО, и планирует увеличить производство еще на 25%.

Путин добавил, что новые американские ракеты "уступают по характеристикам российским", а поставки западного оружия в Киев "не изменят ситуацию на поле боя". Он также пообещал, что у России могут появиться другие новые ракетные комплексы.

По словам диктатора, Россия была вынуждена применить ракету "Орешник" "в ответ на действия противника". Он также сообщил, что у РФ уже есть другие готовые к применению подобные системы. По его словам, Генштаб и Минобороны РФ уже подбирают цели для "Орешника" в Украине, в том числе таким могут стать "центры принятия решений в Киеве".

Путин добавил, что в случае массированного применения ракет "Орешника" их мощность будет равна применению ядерного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 26 ноября, состоялось заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов. На этой встрече среди прочего обсуждали ситуацию с безопасностью после применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру. Эту атаку в Альянсе рассматривают как очередную попытку России терроризировать гражданское население и запугать тех, кто поддерживает Украину.

Ранее сообщалось, что новая баллистическая ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки. Благодаря этому она нанесла незначительный ущерб.

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