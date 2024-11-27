'Не изменит ход войны': на заседании Совета Украина – НАТО обсудили удар 'Орешником' по Днепру

Во вторник, 26 ноября, состоялось заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов. На этой встрече среди прочего обсуждали ситуацию с безопасностью после применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру.

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Эту атаку в Альянсе рассматривают как очередную попытку России терроризировать гражданское население и запугать поддерживающих Украину, которая защищается от незаконной и неспровоцированной агрессии со стороны РФ. Об этом сообщили на сайте НАТО.

Представитель Североатлантического альянса Фара Дахлалла отметила, что развертывание агрессором этого вооружения "не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины".

Напомним, что Совет Украина – НАТО – это общий орган, в рамках которого государства-члены Альянса и Украина заседают на основе равенства с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины обрести членство в НАТО. Совет НАТО – Украина также служит механизмом кризисных консультаций между нашим государством и Альянсом.

Заседание 26 ноября проходило под председательством исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Бориса Руге. Следующее заседание Совета Украина – НАТО должно состояться во время встречи министров иностранных дел НАТО, которая пройдет 3-4 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля, назвав ее "безответственной и угрожающей". Так они прокомментировали удар РФ "Орешником" по Днепру.

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