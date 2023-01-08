Италия и Франция обсуждают совместную отправку систем ПВО в Украину

Правительство Италии работает над новым пакетом военной помощи Украине. В его перечень могут войти новые системы противовоздушной обороны.

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Сейчас пакет военной помощи находится на стадии обсуждения. Об этом в интервью Corriere della Sera рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, Италия обсуждает с Францией отправку в Украину систем ПВО совместного производства. О каком именно вооружении идет речь, Таяни не уточнил.

Также он добавил, что новый пакет военной помощи находится на стадии обсуждения. Глава итальянского МИД предупредил, что его предстоит согласовать с парламентом.

"Шестой оборонный пакет еще предстоит доработать, поскольку ожидается, что предварительная отправка информации в парламент не состоится. Мы также обсуждаем с французами усовершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО на основе совместных технологий между Римом и Парижем", – рассказал Таяни.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее предоставить Украине следующий пакет помощи. Речь идет, в частности, о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T.

Ранее сообщалось, что в Польше официально отреагировали на решение США и Германии передать Украину системы американской и немецкой батарей ЗРК Patriot. Там заявили, что это усилит безопасность их страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии официально заявило, что передаст Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder. Такое решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. В ходе беседы также была достигнута договоренность о передаче Соединенными Штатами Украине БМП Bradley.