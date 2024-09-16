Италия пришлет Украине вторую батарею ПВО SAMP/T: что известно

Италия в ближайшее время отправит в Украину вторую батарею противовоздушной обороны SAMP/T для защиты мирных жителей. Решение о ее передаче было принято еще в июне 2024 года.

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Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни анонсировал скорую поставку в интервью Corriere della Sera. Конкретного срока он не назвал.

"Мы оказали Киеву безоговорочную помощь: военную, гражданскую, финансовую. Сейчас мы собираемся отправить вторую батарею SAMP/T для защиты населения Украины", – сказал руководитель МИД.

По его словам, Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет. Также министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "серьезную мирную конференцию". Он считает, что в этом вопросе фундаментальное значение будет иметь сотрудничество с Китаем.

Напомним: в июне Антонио Таяни подтверждал планы усилить ВСУ дополнительной батареей зенитного ракетного комплекса SAMP/T, способного перехватывать баллистические ракеты.

"Мы пошлем SAMP/T, систему противовоздушной обороны, то есть защиты, о которой нас просила Украина", – говорил тогда дипломат.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Италии набирает обороты дипломатический скандал: в ряде городов страны появились сотни бордов с надписями "Россия нам не враг" и требованием остановить поддержку Украины. На это отреагировали в посольстве Украины в Риме. Дипломаты призвали итальянские власти положить конец кампании по реабилитации имиджа государства-агрессора.

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