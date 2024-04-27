Итоги 'Рамштайна': Испания передаст Украине ракеты для Patriot, бронетехнику и боеприпасы

Испания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Дополнительное вооружение от Мадрида прибудет в Украине уже в течении следующих месяцев.

Об этом сказала министр обороны страны Маргарита Роблес во время заседания контактной группы по обороны Украине "Рамштайн", которое состоялось в пятницу, 26 апреля. О деталях проинформировали на сайте испанского оборонного ведомства.

Роблес отметила, что несколько дней назад Испания отправила Украине комплекты медикаментов и индивидуальные аптечки для боевых действий. Также была доставлена новая партия боеприпасов для тяжелой артиллерии.

В новый пакет помощи также вошли снаряды калибра 155 и 120 мм, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и гаубицы полевой артиллерии.

Говоря о вкладе Испании в противовоздушную оборону Украины, руководительница испанского Минобороны объявила об отправке "комплекта зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности", которые прибудут на логистическую базу "через четыре дня".

Также Роблес сообщила, что подготовка новых боевых танков Leopard для передачи Украине идет по плану и первые единицы будут готовы к концу июня.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада профинансирует производство боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели выделят 3 млн канадских долларов (около 2,3 млн долл. США).

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