Июнь стал самым смертоносным месяцем для гражданских в Украине: в ООН назвали страшные цифры

В июне этого года в Украине из-за российской агрессии погибли 232 мирных человека, а еще 1343 – получили ранения. Это самое высокое за последние три года количество жертв и пострадавших среди гражданских.

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Об этом доложила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль. По ее данным, в июне 2025 года захватчики совершили в десять раз больше ракетных ударов и атак с применением дронов, чем в июне прошлого года.

Практически ни один регион Украины область не был в безопасности, независимо от удаленности от линии фронта. Гражданские украинцы погибли или были ранены по меньшей мере в 16 областях и в Киеве.

"Пока в июне Украина страдала от атак, июль не принес облегчения: многие украинские города снова подверглись волнам ракетных ударов и атак беспилотников. Во время сегодняшнего ночного удара, направленного преимущественно на Киев, российские вооруженные силы, по сообщениям, применили 397 беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и дронов-приманок, а также 18 мощных ракет, в результате чего два человека погибли и по меньшей мере 16 были ранены в Киеве", – рассказала Даниэль Белль.

Она подчеркнула, что гражданское население по всей Украине сталкивается с такими страданиями, которых "мы не видели уже более трех лет". Увеличение количества ракетных ударов и атак беспилотников принесло еще больше смертей и ущерба гражданскому населению в далеких от линии фронта районах.

"Дети ночуют не в кроватях, а в коридорах, подвалах или ванных комнатах, закрывая уши руками, чтобы не слышать звуки сирен и взрывов. Во многих регионах ежедневная жизнь сводится к постоянному поиску укрытия. Во время массированных обстрелов люди часами остаются в укрытиях, а когда выходят, часто видят, что их дома или рабочие места повреждены или полностью разрушены. Этот цикл поиска укрытия и потери превратился в суровую обыденность для многих общин", – отметила Даниэль Белль.

Более того, глава мониторинговой миссии ООН фиксирует "тенденцию к ухудшению ситуации". В частности, в первой половине 2025 года общее количество погибших и раненых гражданских составляет 6754 человека, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было известно о 4381 жертве из-за обстрелов со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня Совет безопасности ООН решил провести очередное заседание, посвященное войне в Украине. В ходе заседания представители Организации констатировали, что Россия осуществляет масштабные атаки по украинским городам и селам. Причем по итогам заседания Совбез принял решение "защищать гражданское население" и "гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи".

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