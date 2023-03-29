Из 100 выжили только 10: захватчик рассказал о безумных потерях РФ в Украине и пожаловался, что спал на голой земле с осколком в груди. Аудио

Российский оккупант рассказал о тяжелых потерях оккупационных войск РФ в Украине. Он пожаловался, что в его подразделении из 100 человек выжили только 10.

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Перехваченный телефонный разговор захватчика OBOZREVATEL предоставила хакерская группировка "Фронтовые разговоры оккупантов". В беседе с товарищем военный РФ рассказал, что был вынужден спать на голой земле с осколком в груди, из-за чего в придачу к ранению получил сильную простуду (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Да я ненадолго приехал, на недельку. В госпитале повалялся. ...Я охрип, на земле спали. Ну да, простужен, у меня еще осколок в грудной клетке", – пожаловался оккупант.

Теперь его вызывают в следственный комитет РФ – очевидно, власти страны-агрессора пытаются найти виновных в масштабных потерях своей армии.

"Нас приехало десять человек из ста. Десять человек только живых. Все погибли. Поеду сегодня или в понедельник в следственный комитет... А по телевизору все туфта, можешь не смотреть. Там же показывают, что украинцев мочат, а на самом деле мочат нас, россиян", – признался захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Судя по другим перехватам, оккупанты уже и не мечтают о новых завоеваниях в Украине. теперь они переживают за то, чтобы самим не потерять Брянск и Белгород.

– Российский захватчик рассказал, как 120 его товарищей погибли из-за ошибки заблудившегося прапорщика.

– "Мобик" со слезами рассказал, как хорошо к нему отнеслись в плену в Украине. Ему давали хлеб и конфеты, чего в армии РФ он никогда не видел.