'Нам бы Брянск с Белгородом не потерять': оккупанты заговорили о провалах на фронте и обеспокоились будущим РФ. Перехват

Российские оккупанты уже и не мечтают о новых завоеваниях в Украине. Более того, они переживают за то, как бы им не потерять Брянск и Белгород.

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Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора захватчиков, который OBOZREVATEL предоставила хакерская группировка "Фронтовые разговоры оккупантов". В ходе беседы один из военных РФ усомнился в том, что армии агрессора удастся дойти до Запорожья (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Какое нах** Запорожье, ты что? Нам Брянск с Белгородом не прое**ть бы", – ответил его товарищ.

Оба оккупанта выразили недоумение тем, "что происходит", и пришли к выводу, что "везде враги". По их мнению, пришло время вводить расстрельные "тройки" и без суда и следствия наказывать всех "виновных".

"Сейчас вот этих 300 тысяч ("мобиков". – Ред.) закончатся, снарядов уже нет, "Вагнера" заканчиваются, а с этими, с Мурадовыми и Шойгу, мы столько не навоюем", – пожаловался один из захватчиков.

Он также посетовал, что оккупанты в случае захвата Бахмута выйдут на "оперативное пространство":

"Типа, там больше укреплений нет никаких. Я говорю, так их и здесь никогда не было".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается эпицентром боевых действий в Украине. По данным Генштаба ВСУ, защитники Украины накануне отбили 69 атак врага. Оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

– На Запорожском направлении начинается формирование будущего поля боя, что напоминает операцию по освобождению правобережья Херсонщины. Запорожский фронт оживает, отметил военный эксперт Сергей Згурец.

– Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев дал прогноз относительно контрнаступления ВСУ. По его словам, ВСУ стремятся истощить врага и нанести ему максимальные потери.