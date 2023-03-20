''Нам необходимо истощить противника'': Наев дал прогноз по поводу контрнаступления ВСУ и рассказал, о каких ''буферных зонах'' размечтались в РФ

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что основные действия Сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание российских оккупантов и недопущение захвата новых территорий Украины. По его словам, украинская армия стремится истощить врага и нанести россиянам максимальные потери в живой силе и технике.

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В то же время генерал-лейтенант подчеркнул, что ВСУ необходимо продолжать наращивать боевой потенциал для проведения успешных контрнаступательных действий. Об этом Наев рассказал в интервью РБК-Украина.

Наев добавил, что украинские военнослужащие также продолжают стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях нашей страны. При этом военно-политическое командование страны-агрессора РФ все еще мечтает установить контроль над всей территорией Украины.

По словам генерал-лейтенанта, сейчас враг направляет основные усилия на захват всей территории Донецкой и Луганской области. Однако в дальнейшем захватчики хотят захватить новые территории для создания так называемых буферных зон. Наев объяснил, что таким образом войска РФ пытаются обеспечить удержание ранее оккупированных территорий Украины, которые Кремль "присоединил" к России.

"Для выполнения этих задач и эффективного противостояния превосходящим силам противника – как количественно, так и по оснащению вооружением – нужно продолжить ведение активных оборонных действий Силами обороны, своевременно проводить ротацию и восстановление их подразделений и частей. Кроме того, нужно продолжить работу по повышению боевых способностей Сил обороны Украины, создавая новые части и подразделения, которые будут составлять основу ударных группировок", – рассказал Наев.

Также командующий Объединенных сил ВСУ подчеркнул, что существующие подразделения Сил обороны необходимо вооружать и переоснащать новейшими образцами оружия и военной техники. При этом речь идет как об оружии собственного производства, так и о военной помощи стран-партнеров. В то же время Наев отметил, что нужно активно проводить подготовку личного состава с привлечением иностранных военных специалистов.

Говоря об окончании войны в Украине, Наев заявил, что оно должно в первую очередь предусматривать сохранение территориальной целостности Украины, а также создание условий для недопущения повторного нападения России.

"Лично для меня окончанием войны является выполнение государством-агрессором условий, содержащихся в предложенной президентом Украины "формуле мира". Я уверен, что выполнение всех десяти пунктов, отраженных в этой формуле, позволит не временно прекратить огонь, а создать условия, при которых Россия в будущем не сможет реализовать свои планы", – заявил Наев.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что для окончания войны необходимо усилить международную изоляцию России. По его словам, россиян необходимо лишить влиятельных союзников, которые смогут оказывать им военную и экономическую помощь.

"Мы никогда не отдадим свое, и это враг должен запомнить навсегда. Война закончится не только тогда, когда последний российский солдат покинет нашу территорию, но и когда враг поймет, что людей, которые хотят жить в свободном государстве, невозможно победить", – резюмировал Наев.

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в борьбе против российского агрессора защитникам Украины помогает высокоточное оружие, в частности, отечественного производства. В уничтожении оккупантов эффективно себя показали украинский противотанковый ракетный комплекс типа "Стугна", тактический ракетный комплекс "Ольха" и противокорабельный комплекс "Нептун".

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Силы обороны Украины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, включая Крым.

Отметим, что президент Чехии Петр Павел выразил убеждение в том, что у Украины в 2023 году будет только одна попытка контрнаступления. По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мере приближения нормальной весенней погоды в Украине официальные лица США все больше сосредоточены на подготовке ВСУ к большому наступлению с целью отвоевать территорию. Ожидается, что оно начнется к маю и может разворачиваться по двум сценариям.

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