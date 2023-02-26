Украина готовит контрнаступление: в ГУР назвали главную цель для ВСУ

Силы обороны Украины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, включая Крым.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он дал интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", – сказал представитель ГУР.

Он уточнил, что о конкретном моменте речь не идет, так как многое зависит от разных факторов, среди которых и поставка ВСУ западного оружия.

"Одной из стратегических целей будет попытка вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России", – отметил Скибицкий.

По его словам, не исключено, что Силы обороны будут наносить удары и по оружейным складам на территории РФ, а именно в Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", – пояснил замглавы ГУР.

Целью анонсированного контрнаступления он назвал освобождение Украиной всех захваченных войсками РФ территорий, включая Крымский полуостров.

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", – заявил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка Британии подчеркнула, что сейчас уже пришло время для контрнаступления ВСУ. Там дали позитивный для Украины прогноз по поводу событий на поле боя.

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