''Украина не должна терять время'': большое контрнаступление ВСУ может начаться в мае, есть два сценария – Politico

По мере приближения нормальной весенней погоды в Украине официальные лица США все больше сосредоточены на подготовке ВСУ к крупному наступлению с целью отвоевать территорию. Ожидается, что оно начнется к маю и может разворачиваться по двум сценариям.

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Для этого Киеву перенаправляют сотни западных танков и бронемашин, огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, а также технику, способную наводить мосты и позволять войскам переходить через реки. Как пишет издание Politico, ссылаясь на разные источники, партнеры уверены, что такая помощь, в том числе обучение солдат, поможет Украине выиграть войну.

ВСУ готовят к контрнаступлению

Отмечается, что американские военные срочно перебрасывают технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинские силы в преддверии крупного контрнаступления. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о неотложности таких действий после виртуальной встречи в формате "Рамштайн" многонациональной Контактной группы по обороне Украины, заявив, что "Киев не должен тратить время".

"Мы должны выполнить обещанные обязательства быстро и в полном объеме. Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запчасти и техническое обслуживание, которые им необходимы для использования этих новых систем", – пояснил глава Пентагона.

Аналитики подчеркивают, что по мере приближения весны официальные лица США все больше обеспокоены сокращением запасов боеприпасов, средств ПВО и опытных солдат в Украине.

"Москва и Киев продолжают бросать войска в бой за юго-восточный город (Бахмут. – Ред.), который Вашингтон не считает стратегически важным. Но Пентагон говорит, что независимо от стратегии Киева на поле боя США хотят, чтобы у украинских солдат было оружие, необходимое им для продолжения боевых действий", – говорится в материале.

По словам Ллойда Остина, Бахмут имеет "скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность", а западные партнеры больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению с целью отвоевать территорию, которое, как они ожидают, начнется к маю.

"Сотни западных танков и бронемашин, в том числе впервые восемь бронемашин, способных наводить мосты и позволять войскам переправляться через реки, направляются в Украину для наступления. Американские и европейские партнеры также перебрасывают огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, в которых Украина считает свою самую неотложную потребность", – перечислили аналитики.

Они процитировали слова источника среди официальных лиц США, который подчеркнул, что "пакеты помощи, возникшие четыре или пять месяцев назад, были ориентированы на то, что нужно Украине для этого контрнаступления".

В то время как официальные лица США стараются не указывать Киеву, как вести войну, руководители Пентагона заявили, что предоставляемое оборудование и обучение позволят украинцам ее выиграть – где и когда они решат это сделать.

"Предпринимаются значительные постоянные усилия по наращиванию украинских вооруженных сил с точки зрения оборудования, боеприпасов и обучения в различных странах, чтобы Украина могла защищать себя. Повышенный украинский военный потенциал позволит руководству страны разработать и реализовать различные варианты в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", – подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Известно, что более 600 солдат из Украины в феврале прошли пятинедельную программу обучения в Германии, которая включала базовые навыки, такие как меткая стрельба, а также медицинскую подготовку и обучение общевойсковым маневрам на боевых машинах Bradley и бронетранспортерах Stryker американского производства. Эти силы теперь "вернулись на поле боя, и сейчас по программе проходит вторая партия из сотен дополнительных солдат".

За закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь. Это вызывает особую озабоченность в Бахмуте, где обе стороны быстро расходуют боеприпасы.

"Некоторые в Пентагоне считают, что они слишком быстро сжигают боеприпасы. Извините, они ведут масштабную борьбу за выживание своей страны против врага, который имеет огромные преимущества в артиллерийских боеприпасах и не сдается", – встал на защиту генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Возможные сценарии контрнаступления ВСУ

По словам официальных лиц США, Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта контрнаступления: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост.

По словам источников Politico, первый вариант нереалистичен, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет личного состава для успешной десантной операции против такого рода сил врага. Эксперты считают, что второй вариант более вероятен.

"В дополнение к отправке оружия и обучению, высокопоставленные американские генералы в этом месяце принимали украинских военных в Висбадене (Германия), для серии кабинетных учений, чтобы помочь Киеву отработать следующий этап войны", – говорится в материале.

При этом его авторы напомнили, что президент США Джо Байден в прошлом месяце исключил отправку Украине истребителей F-16, а американские высокопоставленные официальные лица неоднократно заявляли, что сегодня эти самолеты не планируются, но они работают над другими способами усилить украинские военно-воздушные силы, в том числе пытаются установить современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности на советские МиГ-29 и оценивают навыки украинских пилотов.

По мере того, как у Украины заканчиваются боеприпасы, потери России в живой силе и технике становятся еще более значительными, что вынуждает Москву обращаться к странам-изгоям, таким как Иран, за дополнительным оружием.

"Россия остается изолированной, ее военные запасы быстро истощаются, солдаты деморализованы, необученные немотивированные призывники – в каторжных, а их руководство их подводит", – пояснил Марк Милли.

Публично высокопоставленные чиновники заявляют, что от Киева зависит, когда и где начать новое наступление, оставаться ли в Бахмуте или передислоцировать свои силы. Однако все они отмечают, что украинцы ведут эту борьбу, и только им решать, что важно, а что нет.

"Мы же создаем боевую мощь до такой степени, что, по нашему мнению, это даст им возможность изменить динамику на поле боя, в любой момент продвижения вперед, какой бы он ни был", – подытожил министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним: 15 марта завершилась десятая встреча западных союзников Украины в формате "Рамштайн". По ее итогам, Швеция предоставит ВСУ10 танков Leopard, а Норвегия – две системы ПВО NASAMS.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные блогеры и эксперты РФ предполагают, что Силы обороны Украины отдадут приоритет наступления на юге на Бердянск – Мелитополь в Запорожской области или Мариуполь – Волноваху в Донецкой области. Из-за возможного контрнаступления ВСУ в российском инфопространстве растет обеспокоенность, поскольку оккупационные войска застряли в Бахмуте.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил убеждение, что ВС РФ готовят два окружения украинских войск. По его словам, ВСУ должны продержаться всего месяц.

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