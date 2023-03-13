Майор Гетьман: враг готовит два окружения наших войск, ВСУ должны продержаться всего месяц. Интервью

Глава Кремля Владимир Путин рассчитывает на то, что война в Украине будет продолжаться годами и время от времени у него будут паузы, чтобы восстанавливать собственные резервы. И такая опасность действительно существует. Но фактически этот план может провалиться уже через месяц, в апреле, когда украинская армия уйдет в масштабное контрнаступление. Враг сосредоточил усилия на трех направлениях на востоке нашей страны и пытается устроить два окружения Сил обороны Украины, а также расширить сухопутный "коридор", соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

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Однако российская оккупационная армия стремительно теряет ресурсы, технику и мотивацию, в то время как армия Украины овладевает современной военной техникой и готовится к новому масштабному пакету помощи от стран-союзников. Когда в этом году будет освобожден Крым, режим в России начнет падать. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– В Национальной разведке США озвучили прогноз, согласно которому Путин планирует вести затяжную войну против Украины с возможными паузами в боевых действиях. Действительно ли есть опасность того, что война будет длиться годами? Как можно этого не допустить?

– К сожалению, это вполне возможно, потому что Россия накопила большие силы. Преимущественно пехота, потому что тяжелой техники у них нет. Она пытается продвигаться вперед, используя именно пехоту без должной поддержки танками и другой бронированной техникой. У них также ощущается определенный голод снарядов для пушек.

Поэтому Путину крайне необходимо сделать какую-нибудь паузу, чтобы накопить силы. В России производят снаряды, производят танки. На сегодняшня они могут производить примерно один танк в день, но это меньше, чем они теряют в боях с украинской армией. Поэтому пауза очень нужна.

Тем более, что в России поняли: та тактика, которую они использовали, применение видов вооружения, которые использовались еще во время Холодной войны, уже не работает. Потому что сегодняшняя война – это война с применением дронов, война технологическая, война разума, если можно так сказать, а не война количества тех же танков.

Путину нужно привести в порядок свои вооруженные силы, доукомплектовать и вооружить их тяжелой техникой.

Что оккупационные войска пытаются сделать сейчас? Они пытаются продвигаться вдоль дуги между Кременной, Лиманом и Угледаром. Они хотят пробиться через Бахмут в Часовой Яр или даже в Константиновку, затем совместно от Угледара продвинуться на север, а затем атаковать украинские позиции со стороны Гуляй-Поля, чтобы выйти на юг Запорожской области. В то же время будет попытка атаковать с севера со стороны Лимана и Славянска. Так они хотят сделать сухопутный коридор между Россией и полуостровом Крым, сделать эту полосу более широкой.

– Именно поэтому Бахмут так важен для оккупанта?

– Да. Если они прорывают нашу оборону в Бахмуте, они смогут с севера двигаться в сторону Бахмута, а с юга, из Гуляй-Поля и Угледара двигаться дальше. То есть сделать два мощных оцепления наших войск. Эти планы не являются секретом, враг сам об этом говорил.

Но если реализовать эти планы не удастся, они не откажутся от них. Им просто потребуется пауза, чтобы накопить силы и снова попытаться их осуществить.

Что может сделать украинская армия, чтобы этого избежать? Во-первых, нам нужно остановить врага на этих трех главных направлениях атаки, ожидать окончательного пополнения наших Вооруженных Сил снарядами, о чем говорит Резников. Он просил 250 тысяч снарядов, но это на две недели нормальных обстрелов, которые нам нужны. Поэтому министр просил увеличить это количество, по меньшей мере, в три раза. Тогда это позволит нам нормально атаковать. Во-вторых, тяжелая техника, которую мы ожидаем, и все остальное, что там нужно. Это и патроны к пушкам, и бронированные машины, и средства ПВО.

Нам затяжная война точно не нужна. Она нужна Путину. Удастся ли нам этого избежать? Пока нужно держать оборону и готовиться к нашим контрнаступательным действиям. Все зависит от того, насколько мы сможем подготовить силы.

Официально было сообщено о том, что под флагом Министерства внутренних дел проходят подготовку по меньшей мере восемь бригад. Есть информация о том, что доукомплектовываются и дополняются определенные подразделения, наши военные проходят обучение за границей – почти 10 тысяч военнослужащих. В общей сложности, как сказал Жозеп Боррель, цифра обученных и соответствующим образом вооруженных украинских воинов может дойти до 30 тысяч.

Если мы сможем выдержать оборону – надеюсь, что сможем – и подготовиться на апрель-май, то после нашего контрудара ни о какой долговременной войне речь уже идти не может. Потому что в этом году мы планируем освободить Крым. После того, как Крым вернется в состав Украины, думаю, внутри РФ начнутся такие процессы, что Путин может не удержаться на своем посту.

– Действительно, украинская армия существенно усиливается, наши бойцы учатся обращаться с современной военной техникой, эта техника поступает в нашу страну. В то же время мы видим признаки того, что армия страны-оккупанта фактически деградирует. Элитных подразделений почти не осталось, "вагнеровцы", набранные в течение последних месяцев из числа заключенных, подготовлены так же, как и "чмобики". Есть сообщения о том, что моральный дух путинской армии сильно упал. Можем ли мы рассчитывать на то, что фронт "посыплется" из-за того, что подразделения российской оккупационной армии просто начнут покидать поле боя и бежать?

– Они уже бегут. Что касается тех же "вагнеровцев", то к началу полномасштабного вторжения их было в Украине около 45 тысяч, сейчас осталось 7 тысяч. То есть это очень ослабленное военное формирование. По большому счету, ЧВК "Вагнер" превращается в нацистскую военизированную политическую организацию, пытающуюся делать определенные политические движения внутри РФ. Если Путина мы часто сравниваем с Гитлером, то "Вагнер" можно сравнить с СС.

Что касается других военных формирований, то есть информация о том, что у Угледара воюет какой-то казачий отряд. Известно, что бойцы отказывались идти в бой и выполнять приказы, потому что не обеспечены необходимой поддержкой. Они понимали, что их фактически посылают на убой. Известно также, что отдельные российские офицеры и командиры среднего звена тоже отказываются идти в бой.

Что касается рядового и сержантского состава, там вообще мотивация нулевая. Воевать они не хотят и ищут возможности сдаться в плен или убежать. Особенно это было заметно на левом берегу реки Днепр возле Харькова. Там была полная деморализация войск, особенно после того, как они были выброшены с правого берега. Наводить порядок туда приезжала русская национальная гвардия, а ФСБ отлавливала там дезертиров.

К тому же в российской армии широко распространена "дедовщина", также не придающая мощи этим вооруженным силам. Отношения между военнослужащими РФ значительно отличаются от отношений в украинской армии.

Что касается "кадыровцев", то они отличились "героическими" роликами в TikTok, но когда они попадают в реальное сражение, то сразу убегают. Основная функция "кадыровцев" – это все же заградительные отряды, которые они используют вдоль всей линии соприкосновения.

Но хочу отметить: на сегодняшний день в России мобилизовано более полумиллиона. Они сосредоточены на трех относительно небольших участках фронта, где можно обеспечить достаточно высокую плотность артиллерийских обстрелов и пехоты, которая накатывается волна за волной, и понемногу им удается продвигаться. Я надеюсь, что украинская армия сможет выдержать оборону и не потратить имеющиеся резервы, а затем начать контрнаступление, которого мы все ожидаем.