Войска Путина 'застряли' в Бахмуте: в России боятся контрнаступления ВСУ и пытаются просчитать направления – ISW

В российском информационном пространстве растет обеспокоенность относительно возможного контрнаступления Украины, поскольку оккупационные войска "застряли" в Бахмуте. Военные блогеры и эксперты государства-агрессора предполагают, что украинские силы отдадут приоритет наступлению на юге против Бердянска-Мелитополя в Запорожской области или Мариуполя-Волновахи в Донецкой области.

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Некоторые также предполагают, что у наших Сил обороны хватит боевой мощи для того, чтобы выбить захватчиков сразу на двух направлениях: либо в другом районе на юге Украины или вдоль линии Купянск-Сватово на северо-востоке Харьковской области. Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Один из военных блогеров РФ, связанный с ЧВК "Вагнер" признал, что украинские силы "перемалывают" лучшую пехоту российских войск вокруг Бахмута, чтобы уменьшить их способность остановить любые наступления ВСУ. Он считает, что Силы обороны Украины смогут двинуться на юг, где столкнутся с минимальным сопротивлением России, в отличие от других участков линии фронта.

Другой военный эксперт из России, также считает, что украинские силы нанесут удары по югу Украины, потому что "разрушенный Крым" имеет стратегическое значение, а "разрушенный Донбасс" – нет.

Напомним: накануне бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Сухопутных войск ВСУ "Айдар" показали, как штурмуют позиции наемников ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Защитники эффективно атакуют врага в ближнем бою.

"В этот раз мы попали на зачистку. Потому что "вагнеровцы" уже через три дома сбегали, когда мы начали работу", – рассказал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– советник руководителя ОП Михаил Подоляк спрогнозировал, что контрнаступление ВСУ начнется, вероятно, через два месяца. Защитники Украины истощат российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточатся "в другом месте";

– эксперт Defense Express заявил, что Силы обороны перемалывают противника в районе Бахмута. Там было ликвидировано около 50 тыс. оккупантов – такое количество враг мог бы использовать для стратегической наступательной операции, например, повторной попытки захватить столицу Украины Киев.

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