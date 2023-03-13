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"Айдар" штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
36,9 т.
'Айдар' штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Айдар" показали, как штурмуют позиции наемников ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Защитники эффективно атакуют врага в ближнем бою.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Говорят снайпер", который ведет боец "Айдара". "Немного трейлера вам из боя", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

''Айдар'' штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео

Видео, снятое от первого лица, показывает тыловую атаку на оккупантов в частном секторе Бахмута, который сейчас является самой горячей точкой фронта.

''Айдар'' штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео

"В этот раз мы попали на зачистку. Потому что "вагнеровцы" уже через три дома сбегали, когда мы начали работу", – рассказал защитник.

''Айдар'' штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео
''Айдар'' штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают на нескольких направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться к центру города.

Ранее Сырский заявил, что украинские защитники в Бахмуте ломают планы врага. Контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами, отметил командующий.

Он также пояснил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к атакам. Тем временем в боях за город агрессор несет тяжелые потери.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из Бахмута – оккупанты своими обстрелами превратили его в город-призрак.

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