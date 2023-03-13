''Айдар'' штурмует позиции вагнеровцев в Бахмуте. Видео

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Айдар" показали, как штурмуют позиции наемников ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Защитники эффективно атакуют врага в ближнем бою.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Говорят снайпер", который ведет боец "Айдара". "Немного трейлера вам из боя", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Видео, снятое от первого лица, показывает тыловую атаку на оккупантов в частном секторе Бахмута, который сейчас является самой горячей точкой фронта.

"В этот раз мы попали на зачистку. Потому что "вагнеровцы" уже через три дома сбегали, когда мы начали работу", – рассказал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают на нескольких направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться к центру города.

Ранее Сырский заявил, что украинские защитники в Бахмуте ломают планы врага. Контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами, отметил командующий.

Он также пояснил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к атакам. Тем временем в боях за город агрессор несет тяжелые потери.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из Бахмута – оккупанты своими обстрелами превратили его в город-призрак.