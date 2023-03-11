Защитники Бахмута ломают планы врага, контрнаступление уже не за горами, – Сырский

Силы обороны Бахмута привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации города, и создают ему серьезные препятствия для продвижения вперед. Настоящие герои Украины сейчас держат на своих плечах восточную линию фронта, где уже много месяцев продолжаются кровопролитные сражения.

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Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram-канале. Вместе с военными подразделениями он находится на важнейших участках линии противостояния.

"Наши воины мужественно стоят в обороне, они наносят врагу значительные потери, ослабляя потенциал противника к штурму. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", – подчеркнул он.

Генерал добавил, что постоянно контролирует оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты начали принудительную депортацию мирного населения из захваченной ими восточной части Бахмута. Людей выводят колоннами по 3-10 человек, позволяют взять минимум вещей, дальнейшая их судьба остается неизвестной.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, если российской армии все же удастся взять под контроль Бахмут, ее продвижение дальше будет фактически заблокировано. Оккупанты упрутся в линию обороны украинской армии.

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