"Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" наступают на нескольких направлениях": Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

Оборона города-крепости Бахмута (Донецкая область) по состоянию на утро 13 марта продолжается. Штурмовые отряды российской частной военной компании "Вагнер" наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать позиции украинских войск и продвинуться к центральным районам города.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВС Украины Александр Сырский, передает Military Media Center. Генерал-полковник назвал ситуацию в районе Бахмута сложной.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается!" – заявил военный.

Напомним, что Бахмут фактически находится в полуокружении. В Силах обороны заявляли, что логистика наших защитников не перерезана.

Вечером 12 марта президент Владимир Зеленский сообщал, что за минувшую неделю Силам обороны удалось нанести сокрушительные удары по оккупантам под Бахмутом. Количество потерь противника ранеными и убитыми на этом направлении (за период с 6 по 12 марта) составило больше 1000 солдат.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Александр Сырский заявил, что украинские воины привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации Бахмута. "Они наносят врагу значительные потери, ослабляя потенциал противника к штурму. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", – подчеркнул он.

– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, если российской армии все же удастся взять под контроль Бахмут, ее продвижение дальше будет фактически заблокировано. Оккупанты упрутся в линию обороны украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!