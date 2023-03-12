Под Бахмутом уничтожили около 50 тысяч оккупантов, которые могли бы снова пойти на Киев – Defense Express

Силы обороны перемалывают противника в районе города Бахмут Донецкой области. Там было ликвидировано около 50 тыс. оккупантов – такое количество враг мог бы использовать для стратегической наступательной операции, например, повторной попытки захватить столицу Украины Киев.

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Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо". Он добавил, что, по его данным, на Бахмутском направлении россияне потеряли до 200 танков.

"Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили, – то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев", – сказал он.

По мнению журналиста, военно-политическое руководство Украины в любом случае не собирается допустить продвижения россиян дальше Бахмута.

"Может быть среднеоптимистический сценарий, что россияне застревают в уличных боях. Было у нас время превратить Бахмут в крепость, которая почти или совсем непроходима для оккупантов", – отметил он.

Эксперт заявил, что защитники города ушли за реку Бахмутку планомерно, создав "зону поражения, где враг получает на орехи из всех видов оружия".

"Создавать завышенные ожидания, что мы фронт стабилизировали на несколько месяцев и россияне там не пройдут – давайте не спешить. С другой стороны, есть все основания полагать, что россияне застревают там надолго и их продолжат перемалывать", – считает он.

Киричевский уверен, что нынешняя ситуация влияет на то, каким будет будущее контрнаступление украинских войск.

"Есть определенная логика, чтоб войска были в победном настроении перед командой "Вперед", стоит не допустить тяжелого чувствительного события. Пока будет возможность – Бахмут будет держаться организованно", – предположил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Бахмут важно продолжать удерживать, потому что государство-террорист не собирается останавливаться и будет пытаться оккупировать другие населенные пункты Донбасса.

– Институт изучения войны считает, что на этом этапе оккупантам трудно добиться значительных успехов в Бахмуте.

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