Наев назвал оружие украинского производства, которым будут бить армию Путина

В борьбе против российского агрессора защитникам Украины помогает высокоточное оружие, в частности отечественного производства. В уничтожении оккупантов эффективно себя показали украинские противотанковый ракетный комплекс типа "Стугна", тактический ракетный комплекс "Ольха" и противокорабельный комплекс "Нептун".

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Об этом в интервью "Армия Inform" рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он уточнил, что "Стугна" способна поражать вражеские цели на расстоянии до 5 км, "Ольха" – до 100 км, "Нептун" – до 300 км.

Наев подчеркнул, что современные высокоточные образцы вооружения и военной техники позволяют наносить значительные потери противнику. Поэтому наличие у ВСУ высокоточного оружия всего спектра действия (тактического, оперативного и стратегического) и различных видов базирования и боеприпасов в достаточном количестве – чрезвычайно важно.

Кроме отечественного оружия, бить окупантов на фронте помогают иностранные образцы вооружения, например противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские системы калибра 155 мм Cаesar французского производства, М777 американского производства, Кrab польского производства, PzH 2000 немецкого производства и т.п., а также с дальностью действий до 80 км. Их поставки Украине налажены, отметил командующий ОС.

Напомним, также Наев рассказал о новой системе подготовки, которая начала создаваться в ВСУ с 2014 года. Именно благодаря этому украинские защитники дали достойный ответ российским оккупантам, ранее считавшимся "второй армией мира", и наносят им значительные потери и сейчас.

Командующий объяснил, что украинские войска готовились с учетом опыта, приобретенного сначала в районе проведения АТО, а в дальнейшем и во время проведения операции Объединенных сил. Обучение проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом текущей обстановки на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командование ОС ВС Украины показало работу мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Главным их преимуществом по сравнению со стационарными комплексами называют быстрое развертывание и способность перемещаться по местности в зависимости от направления обнаружения противника;

– также Наев сообщил, что в Киевской области в определенных местах установлена разветвленная система противовоздушной обороны разных образцов. Она надежно защищает небо над столицей и областью.

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