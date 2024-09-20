Из 14 в живых остались только трое: в сети рассказали о судьбе ганцев, уехавших на заработки в РФ и попавших на 'СВО'

Из-за вербовки Россией наемников из Африки на войну против Украины вспыхнул очередной международный скандал. В Гане местные СМИ опубликовали видео, посвященное 14 ганцам, которых РФ заманила обещаниями работы в сфере сельского хозяйства, а потом бросила на фронт.

Видео дня

Из этих 14 человек сейчас в живых остались лишь трое. На соответствующее видео обратил внимание журналист Денис Казанский.

Он сообщил о громком скандале, разгорающемся в африканском государстве Гана, расположенном в западной части континента.

Там по местным СМИ широко распространилось видео, повествующее о судьбе 14 ганцев, которых РФ бросила на передовую в Украину. Всех их в Россию заманили обманом, пообещав работу в сфере сельского хозяйства. Когда же африканцы приехали – их отправили воевать в Украину.

По данным СМИ, на данный момент из 14 человек в живых осталось всего трое.

"Неприятная новость для России, которая старается сейчас окучивать Глобальный юг и страны Африки. История вызовет негативную реакцию африканцев, которые в очередной раз смогут убедиться, что Путин рассматривает их лишь как источник пушечного мяса", – отметил Казанский.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как Россия бросает наемников из Сирии в мясные штурмы в Украине. В часности, они часто бесследно исчезают в Луганской области. Также в случае, если такие наемники получают ранения – им отказывают в эвакуации, многие просто истекают кровью. Погибших сирийцев российское командование записывает в категорию "без вести пропавших".