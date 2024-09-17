'Исчезают' в Луганской области: в ГУР рассказали, как Россия бросает наемников из Сирии в 'мясные' штурмы в Украине

Завербованных в Сирии наемников Россия использует как пушечное мясо. Сирийцам в РФ обещают высокие зарплаты и российские паспорта, однако получить обещанное большинство иностранцев не сможет, потому что они массово гибнут в мясных штурмах.

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В частности, гиблым местом для сирийских наемников стала украинская Луганщина. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Государство-агрессор Россия продолжает практики "жуковщины", используя иностранных наемников в войне против Украины как пушечное мясо. Разрушенная войной нищая Сирия стала одной из стран, где Россия активно вербует мужское население для ведения боевых действий. Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой немногие возвращаются назад", – говорится в сообщении.

Красноречивой иллюстрацией отношения россиян к иностранным наемникам стали истории двое сирийцев, Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли. Оба воевали против Украины в рядах 488 мотострелкового полка 114 мотострелковой дивизии армии РФ – и оба погибли в мясных штурмах в Луганской области.

Так, Мансура российские командиры вместе с еще 13 наемниками из Сирии в июле 2024 отправили атаковать украинские позиции возле Сватово в Луганской области. Вражескую штурмовую группу украинские воины встретили огнем.

"Запрос на эвакуацию раненых российские захватчики отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм. Мансур, получивший ранение, не выполнил приказ россиян и скрылся с поля боя. Остальные отряды наемников были разбиты ― оккупанты оформили их как пропавших без вести", – рассказали в ГУР.

А 15 сентября в сирийских пабликах появилось сообщение о смерти на войне против Украины еще одного своего соотечественника, крестьянина Вахида Мурсала Аль-Шибли. Он получил паспорт РФ и пошел штурмовать украинские позиции в Луганской области в составе отряда из 7 наемников.

"Группу разбили, Мурсал получил ранение и скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна", – резюмировали в ГУР.

В военной разведке также напомнили, какую схему Россия использует для вербовки наемников в Сирии. Оккупанты наладили схему с туристическими фирмами для рекрутинга. Обнищавшим сирийцам предлагают работу охранниками в российских нефтяных регионах. Дальше же обещаниями высоких зарплат заманивают на войну, где бросают в мясные штурмы.

Напомним, ранее стало известно об ударе ГУР по базе РФ в Сирии. Там оккупанты изготовляли и тестировали ударные дроны, а также собирали закамуфлированные взрывные устройства.

Кроме того, на днях бойцы ГУР провели рейд в Черном море: атаковали платформу "Крым-2" и разбили вражеский истребитель.