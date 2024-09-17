Россияне там тестировали дроны: что известно о базе РФ в Сирии, где спецназовцы ГУР устроили 'бавовну'. Видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны продолжают наносить потери российским захватчикам не только в Украине или на территории РФ, но и в Сирии. Очередной удар разведчики нанесли по оккупантам утром 15 сентября.

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Атаковали спецназовцы группы "Химик" российскую базу близ Алеппо, там россияне изготовляли ударные дроны и закамуфлированные взрывные устройства. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источник в военной разведке Украины, журналисты также обнародовали кадры операции.

"Спецназовцы группы "Химик" Главного управления разведки Украины (ГУР) атаковали российскую военную базу в Сирии утром в воскресенье, 15 сентября, сообщает источник Kyiv Post в военной разведке. Операция проходила на юго-восточной окраине Алеппо", – говорится в сообщении.

Известно, что базу, на которую украинские разведчики доставили "бавовну", российские войска использовали для изготовления и испытания ударных дронов. Также там изготовляли "закамуфлированные самодельные взрывные устройства", на базе оккупанты хранили боеголовки к этим устройствам.

Издание также опубликовало видео, снятое офицером украинской разведки. На кадрах автор видео демонстрирует логотип ГУР и показывает здание, используемое россиянами в качестве базы.

Через некоторое время там произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

Журналисты показали полученное видео военным и взрывотехникам. Те предположили, что, вероятнее всего, на месте заранее была заложена взрывчатка, об этом же заявлял и источник в ГУР. Подрыв же произведен, скорее всего, выстрелом из винтовки, а не из РПГ.

"Kyiv Post не смогла независимо проверить место или время атаки, хотя, кажется, она произошла в пустыне среди бела дня", – добавляет издание.

Это уже не первая операция ГУР против российских оккупантов в Сирии, о которой стало широко известно. Так, в конце июля текущего года бойцы из группы "Химик" нанесли удары по военной технике, которую россияне разместили на аэродроме "Кувейрас" к востоку от Алеппо, его оккупанты используют в собственных целях с 2015 года.

В июне были опубликованы кадры атаки украинских воинов на блокпосты, опорные пункты, патрули и колонны военной техники россиян на Голанских высотах в Сирии.

Также, как утверждают издания Kyiv Post, их источники рассказывают о неоднократных атаках местных оппозиционных сил при поддержке ГУР на российские военные объекты в Сирии, совершенные с начала этого года.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ГУР провели рейд в Черном море: атаковали платформу "Крым-2" и разбили вражеский истребитель.

Также сообщалось, что в военной разведке Украины опровергли связь подозреваемого в покушении на Трампа с Международным легионом. Он никогда не служил в рядах этого подразделения.