Бойцы ГУР провели рейд в Черном море: атаковали платформу 'Крым-2' и разбили вражеский истребитель. Видео

Главное управление разведки атаковало буровую установку в Черном море. Также украинские бойцы в ходе этой операции уничтожили российский истребитель.

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Спецназовцы ГУР провели эту атаку еще 11 сентября. Видео рейда было опубликовано в Telegram-канале Бутусов Плюс.

"Кадры того же рейда бойцов ГУР в акватории Черного моря 11 сентября, во время которого разведчики атаковали платформу "Крым-2" из установленных на катерах 12,7-мм пулеметов M2 Browning, а также уничтожили из ПЗРК российский истребитель Су-30СМ", – говорится в подписи к видео.

Также в ролике присутствует фрагмент радиоперехвата с информацией противника о "вспышке в воздухе и падении в море". Сообщается, что в операции были вовлечены 14 десантных катеров Sea Force.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты Главного управления разведки вместе с хакерами группы BO Team успешно сломали российский федеральный центр "Основание". Центр выдает в РФ электронные цифровые подписи; его работа "приостановлена".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что украинские силы зашли в еще один район Курской области. Они продвигаются в районе Веселого Глушковского района, сообщалось также о боях в районах населенных пунктов Новый путь и Медвежье. Также Силы обороны Украины продвинулись вперед и в районе Суджи, тогда как командование РФ отправило в Курскую область "вагнеровцев".

При этом на днях в РФ заявили о первой масштабной контратаке на Курщине, в которой принимают участие десантники и морская пехота, и якобы захват нескольких населенных пунктов. Аналитики ISW отметили, что незначительное продвижение у россиян есть, однако спрогнозировали, что дальше оно будет все медленнее.

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