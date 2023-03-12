Из 45 тыс. 'вагнеровцев' на фронте в Украине осталось 7 тыс., – майор ВСУ

Попытки захватить Бахмут уничтожили частную военную компанию "Вагнер" как серьезное военное подразделение. Частная "армия" российского олигарха Евгения Пригожина сейчас существует де-юре, а де-факто от нее мало что осталось.

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За время боев под Бахмутом армия наемников численностью 45 тыс. сократилась до 7 тыс., остальные погибли, получили ранения или попали в плен. Такое мнение высказал майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в интервью 24 каналу.

Безумные потери ЧВК "Вагнер" за время боев за Соледар и Бахмут практически уничтожили эту частную армию как боеспособную группировку. От 45 тыс. "мобиков", зеков и наемников, фиксировавшихся на пике боев за Бахмут, мало что осталось. И сейчас перед "Вагнером" предстала вполне реальная перспектива "закончиться" совсем – и очень скоро.

"Сейчас из 45 осталось 7 тысяч. Считать ЧВК "Вагнер" какой-то мощной группировкой уже невозможно. Она существует де-юре, а де-факто – это уже не серьезное военное подразделение, ведь их осталось крайне мало", – убежден военный эксперт.

Гетьман отметил, что "вагнеровцы" пытаются как-то предотвратить неизбежное. Так, владелец ЧВК Евгений Пригожин в течение некоторого времени продолжает публично конфликтовать с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"Пригожин пытался показать, какой он удачливый воин, и все захватить. Он пять раз "захватывал Соледар" и докладывал об этом. Это не повлияло на Путина, и он предпочел регулярные части – Шойгу и Герасимову", – отметил Гетьман.

В настоящее время Пригожин активно продвигает в СМИ заявления, что он, мол, не может связаться ни с военным, ни с политическим руководством, жалуется, что наемникам нужны техника, снаряды и патроны, а также обвиняет военное руководство РФ в том, что наемников "просто кинули".

Однако с высокой долей вероятности Пригожин делает это не потому, что очень беспокоится о безумных потерях ЧВК.

"Это говорит о том, что Пригожин начал свою политическую карьеру, потому что военная не удалась. Он не смог стать руководителем российской армии. 7 тыс. вагнеровцев – это будет его боевой резерв для политических действий внутри России", – считает Гетьман.

"Звезда" ЧВК "Вагнер", по мнению эксперта", сейчас заходит. Об организованной преступной группировке совсем скоро будут помнить разве что международные судебные институции. Рядовые же граждане постепенно забудут о ЧВК, которая почти 10 лет была замешана в ряде военных конфликтов и всюду оставила за собой кровавый след военных преступлений

Напомним, ранее о том, что ВСУ уничтожили большую часть ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, заявлял и представитель Восточной группировки Сергей Череватый. По его словам, наемники деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать пушечным мясом.

Между тем, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин конфликтует с командованием путинской армии, а также пытается компенсировать потери в живой силе "новобранцами", вербовать которых собираются в школах и спортивных клубах.